Del saque , somos carnecita... Holanda tiene juego veloz, van mucho por las bandas y buen toque. Posee mucha juventud y respeta su historia. Justin Kluivert (AS Roma), hijo del legendario Patrick, el arquero Cillisen (Barcelona), el delantero De Jong (PSV), el volante Wijnaldum (Liverpool) y el histórico Sneijder son algunas de las figuras que habrá que frenar. La parte física será primordial para mantener el ritmo que se imponga en la cancha. Allí es donde más me preocupa. Advíncula, Aquino, Santamaría y otros recién han empezado en sus ligas. Trauco tiene escasa continuidad en Flamengo y Cueva recién minutos en Rusia. Lo bueno es que hay una idea de trabajo. Las variantes serán importantes para refrescar al equipo cuando las papas quemen. Así es...



Ya me enteré que el ‘Gordito’ quiso irse del país con el pretexto de los amistosos de la selección. Cuando el ‘Tigre’ se enteró, adelantó su viaje y se fue con su asistente. Al día siguiente lo hicieron los jugadores solos en vuelo comercial y el resto del comando técnico lo hizo después. Al final, tuvo que hacer el pasito de Michael Jackson y hasta entregó su pasaporte. Ayayayay...



El próximo año se jugará el Descentralizado con 18 equipos, dos más que esta temporada. Pero parece que no se han percatado que el Estadio Nacional, el ‘Miguel Grau’ del Callao y otros escenarios de provincias estarán cerrados para refaccionarlos con miras al Mundial Sub-17. O sea, no va a haber canchas donde jugar. La Federación anda de cabeza. Ayayayy...



La firme que no entiendo a los muchachos de ahora. Ese chiquito ‘Canchita’ que a inicios de este año apareció con su melena, deslumbró por sus gambetas y tuvo sus 15 segundos en la pelotita, se la creyó muy rápido y por eso lo mandaron a la reserva. Dicen que cuando estaba siendo considerado en el once titular, empezó a salir de noche y andaba con mucha sed, por eso lo bajaron para no quemarlo. El talento no solo pasa por los pies, sino también por lo que tienes en la cabeza. Así es...



Willy Serrato es un ejemplo de lo pésimo que se maneja el fútbol en nuestro país. Se volvió a comer un 8-0 en la Segunda y ya lleva como 50 goles en contra. A las justas completa 10 jugadores para presentarse a la cancha y no perder por W.0. Les pagan 500 mangos a cada chico para que pisen el campo y no cancelan sus deudas a la Agremiación. Una vergüenza... Me voy, soy fuga.