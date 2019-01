Ya me enteré que un jugador ‘Chato’ está echando maicito a un agarre del ‘extranjero’ que ha atrasado a una ‘calavera’

Del saque somos carnecita... Esta es mi primera columna del año y espero que de una vez por todas se acaben los papelones de los equipos peruanos en la Copa Libertadores y Sudamericana. En tres semanas empiezan los torneos y hasta ahora no veo un refuerzo de peso en nuestros representantes. El que mejor se está armando es Alianza Lima, creo que le puede resultar para la competencia local, pero a nivel internacional aún tengo muchas dudas. El año pasado solo hizo un punto, un gol y su juego dio más risa que los chistes de Kike Suero. Y no va cher...

En el Rímac las cosas están peores. Aún no tienen técnico ni presidente del club. Parece que siguen emborrachados con la campaña anterior que hizo el chileno Salas. Su grupo es accesible y, si no clasifican, ya se consagrarían de ‘gilazos’. Melgar y Real Garcilaso creen que la altura es suficiente para ganar los partidos. Ya no se gana por nombre ni por localía. Así de simple...

La firme que los códigos entre algunos peloteros no existen. Ya me contaron que el ‘Chato’ que le gusta tomar en la calle y tirar la chela al piso está echando maicito a un agarre del ‘extranjero’, que ha atrasado a una ‘calavera’ que carga llantas y arma vasitos en la tele. Dicen que ya pulseó a la muchacha y anda emocionado, porque a ella no le disgusta que la esté afanando. Estamos todos locos...

Por si acaso más vale tarde que nunca. En mi ranking de fin de año olvidé mencionar al ‘Mejor ojo de halcón’: el profesor Lucho Bolaños, el mayor cazatalentos que hay en el país. Viaja a provincias y en las zonas más recónditas encuentra un ‘diamante en bruto’. Gracias a su chamba están apareciendo nuevos chibolos en la pelotita. Así es... Me voy, soy fuga