Del saque somos carnecita. .. La firme que los car’E jebes están en todos lados y abundan en nuestra pelotita. Ya me enteré de que un volante chatito se fue de avance con la mamá de los hijos de un rankeado. Con su cara de gilazo resultó terrible. Lo peor es que cuando lo ve al bravo lo abraza y le dice ‘mi hermano’, pero solapa estaba en saliditas con la chica. No entiendo a estos muchachos, tienen billete y fama para buscarse cualquier otra flaca, pero les encanta la cochinadita. En cualquier momento ‘revienta el chupo’. Todo se sabe...



La llegada del ‘charrua’ Arévalo Ríos a la franja no me disgusta. El pelado tiene cartel y, pese a sus 37 abriles, algo puede aportar si es que ese motor no está fundido. Lo que no me cuadra es que mientras el mundialista se va llevar un buen billete, a los chamacos que subieron de la reserva les van a chorrear un sencillo y a la hora de meter la pierna los chicos lo pensarán dos veces, ya que a las justas están con sueldo mínimo y el refuerzo se la lleva en carretilla. Así es...



El ‘zorrito’ empezó a trabajar con los menores cremas. El ‘Carrito chocón’ estará a cargo de una categoría y como es recontrahincha, les inculcará a los chibolos el amor a la camiseta que siempre mostró. Eso sí, ojalá les enseñe a los pequeños a levantar la cabeza y centrar bien. Lo justo...



‘Camilo Sesto’ le puede malograr la carrera al ‘torito’. El chico estaba empezando e iba quemando etapas, pero se cruzó el empresario en su camino, le metió pajaritos en la ‘mitra’ y no paró hasta sacarlo del club. Ojo que este patita es conocido como ‘hueso paleta’. Durazo. No perdona un centavo y si te coge mal parado, te levanta en peso. Pregúntenle al ‘cantante’ que saca cara por los futbolistas que opina de él... Me voy, soy fuga.