DEL SAQUE somos carnecita... PARA MÍ LA SELECCIÓN ES TODO y siempre voy a hacer fuerza para que le vaya bien. Por eso me extrañan algunas ausencias en la lista del ‘Tigre’ mirando los partidos con Colombia y Ecuador por las Eliminatorias. En especial la de Santiago Ormeño. Al muchacho no tengo el gusto de conocerlo personalmente, no tenemos amigos en común ni le debo nada, pero creo que su buen momento en Puebla, donde viene anotando goles y está en semifinales del torneo de México, ameritaba su llamado.

Encima teniendo a Paolo abollado, que viene sin fútbol, y Farfán ausente. El pelucón prefirió a Ruidíaz, que siempre es goleador en su club, pero tiene una deuda eterna con la bicolor. El técnico no ha llamado al ‘charro’ para decirle que no se desespere y que lo tendrá en cuenta para la Copa América. La firme que hay cosas que no se entienden. Sí, señores...

EN LA RICA VICKY ANDAN PALTEADOS. Se lesionó la Foca’ y ayer se sintió el ‘Pirata’. Dicen que el argentino también está en un pie, ‘choclón’ y por eso no entrena un día más que el resto. Las malas lenguas aseguran que firmó un contrato especial porque ya no está al cien por ciento. Ayayayayyyy...

YA ME ENTERÉ QUE ‘CANCHITA’ ESTÁ EN LA MIRA. Los dirigentes y comando técnico se han enterado de la foto que está circulando por las redes donde se le ve rompiendo los protocolos de bioseguridad. La ‘Mosca’ ha pedido que se llegue hasta el fondo del asunto y ha dicho bien claro que si hay que castigarlo, no hay problema. Curuju...

YA SÉ POR QUÉ EL ‘GATO TECHERO’ escribe todo el día en Twitter y no se preocupa en buscar trabajo. El hombre se amarró con una antigua secre de San Luis y, como ella tiene terrenos y vende lo que siembra, ya se tiró al abandono. Se levanta a las 10 de la mañana, reposa hasta el almuerzo, se la pasa viendo televisión todo el día y en las redes. Provecho... Me voy, soy fuga.

