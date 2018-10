Me insisten que suelte los nombres de los rankeados, pero no lo haré  porque se armaría tremendo escándalo

Del saque somos carnecita... LOS ‘ZAPATOS ROTOS’ insisten que suelte los nombres de los rankeados que ahora no se pueden ver porque uno se metió con la que fue mujer del otro, pero no lo haré porque se armaría tremendo escándalo. Solo digo que el arañado que no se apeligre ni vaya maleteando a su ‘hermano’, porque él también hizo lo mismo por lo menos a dos colegas de profesión y uno tenía pequeños con la chica, así que caballero nomás. Así es...

En mi rico Callao, los tíos con harto recorrido me dicen: ‘Sobrino, eso pasa por no elegir bien a la mujer que vas a llevar a casa’. Lo dejo ahí... Estos parrilleros que abundan en nuestra pelotita son únicos. Ese pelado que llegó a la ‘Ciudad Imperial’ y puso como pantalla a un técnico joven, se echó grasa luego de la derrota de su equipo. El bravo del club lo encaró y le dijo que no habían jugado a nada, pero el recomendado del ‘Turco’ le contestó: ‘Che, yo no sé nada, el entrenador es el pibe’. Cuando todo el mundo sabe que él es el bravo en la sombra y el día del partido mandó indicaciones por WhatsApp a un asistente que estaba en la banca. Y no va a ser...

Mucha gente se pregunta cómo clubes que no pagan hace varios meses siguen jugando y no les quitan puntos. Muy sencillo, los futbolistas firman dobles contratos. En el que está registrado en la Federación ponen un sueldo bajo y en el segundo va todo el billete. A los peloteros les pagan solo el primero y así legalmente están al día y no pueden reclamar. No sean malos... Me voy, soy fuga.