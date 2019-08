Me llama un empresario y se barretea: “Bombardero, ya basta, todos los días nos pegas a los tobillos"

Del saque somos carnecita... El surf es un orgullo para el Perú. Sofía Mulanovich, la ‘Gringa’, nos dejó un legado con Daniella Rosas, que se colgó la de oro. Lo mismo con Vania Torres y María Fernanda Reyes y sus preseas de plata. Estas sirenas dominan el mar, las olas y la tabla como los dioses. Tienen para regalarnos muchos años de títulos, medallas y logros en mundiales, Juegos Olímpicos, Sudamericanos y Panamericanos. Hay que invertir en este deporte porque es nuestro fuerte y debemos potenciarlo con escuelas, academias, campeonatos nacionales.

Mis respetos también para el maestro ‘Piccolo’ Clemente, quien demostró otra vez por qué es campeón mundial y brilló con la dorada, al igual que el chamaco Lucca Mesinas. Y aplausos para Tamil Martino, que subió al podio del segundo puesto. Gracias por tremenda alegría. Sí, señores...

Me pasan la voz de que el ‘Ruso’ tenía en su garaje 10 naves de alta gama y ahora ha reducido a 6. La más barata es de 50 lucas gringas. Como viene solo en sus vacaciones o en fecha FIFA, le encarga a sus amigos que se den una vuelta por su casa y saquen los autos para que le den movimiento. Le da color a sus ‘brothers’ para que se bandereen un ratito. El zambo vive de los premios -por partidos y títulos- de su club y de sus intereses de los palos gringos que tiene ahorrados en el banco. Esta recontrafondeado y por eso paga capricho e invierte con los pantaloncitos. Imagino que también debe tener algunas propiedades que alquila o algún negocio que le da más monedas. Curuju...

Hay un boga que timbra a la mamá del jugador más querido del Perú. Quiere comerle el coco con el cuento de que puede arreglar el caso de su engreído con un hotel. Pide adelanto y asegura resultados. Por siaca, no le den un mango, ni siquiera una seña. Le sacó 100 lucas cholas a ‘Perro sucio’ con el tangazo de que iba a devolver a su equipo a Primera y no pasó ni mela. El goleador ya se enteró del asunto y en cualquier momento lo parcha al hablador. Asuuuu...

Me llama un empresario y se barretea: “Bombardero, ya basta, todos los días nos pegas a los tobillos con que no colocamos a nadie en un club grande de Europa y la realidad es que nuestros jugadores no tienen pasaporte comunitario y los clubes solo gastan un cupo de extranjero en cracks. Desgraciadamente, en el Perú estamos jodidos porque no hay nivel para Alemania, España, Italia e Inglaterra. Benavente es español y por eso no le falta equipo. Ha llegado a Francia y si la rompe, dará el gran salto”. Igual sigo pensando que estos tipos no tienen contactos directos en las grandes ligas. Solo son simples intermediarios. Díganme, ¿quién conoce a Florentino, Bartomeu u otro presidente top? Nadie. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.