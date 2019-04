Se me movió el ‘bobo’ viendo a los chibolos de la Sub-17 en la tribuna de San Marcos con las caras mirando el piso

Del saque somos carnecita. .. LA ‘U’ con poco se llevó el clásico. Hizo lo justo ante un Alianza Lima que se fue diluyendo con el paso de los minutos. Los victorianos llevan ocho partidos seguidos sin ganar y hasta ahora me sigo preguntando si en verdad trajeron a un técnico A-1, como Miguel Ángel Russo. Ayer, el entrenador veía perder a su equipo y prefirió no mirar el banco. No confía en sus alternativas o la cabeza del tío está en Buenos Aires. Los cremas rompieron su mala racha ante el compadre y ya pueden respirar tranquilos. Asuuuu...



Se me movió el ‘bobo’ viendo a los chibolos de la Sub-17 en la tribuna de la Universidad de San Marcos con las caras mirando el piso. Todos observaban cómo Argentina era goleada por Ecuador y eran eliminados del Mundial de Brasil 2019. Derramaron lágrimas, se abrazaron y quitaron en silencio. Los muchachos dieron todo, pero no alcanzó. Solo queda seguir trabajando. Recuerden que el fútbol siempre da revanchas. Así es...



Me preguntan si hubo echada de Argentina. Yo la tengo clarito: en el fútbol nadie te va a dar una mano, salvo algo de por medio. Todos miran su pellejo y les llega altamente si te va bien o mal. Creo que Perú perdió la clasificación al no poder sacar puntos ante Chile y Paraguay. Lo que sí me pareció extraño son esos tres goles de Ecuador en pocos minutos ante la albiceleste que venía arrasando y se jugaba el título del torneo. Las selecciones y equipos peruanos deben acostumbrarse a no depender de las matemáticas ni otros resultados para conseguir los objetivos. Los milagros se dan una vez, no siempre. Las cosas como son...



Ojalá que el trabajo con los chibolos continúe. Que el chalaco Celi, Pinto, Nico Figueroa, Sandi y otros más sigan mejorando, se potencien, sean profesionales y no se pierdan en el camino. Me gustaría verlos pronto debutando en Primera y con ganas de revancha en las siguientes selecciones. Eso sí, que el entrenador de menores reciba transfusión de sangre, porque parece una piedra en la banca. Nooooo...



Hoy juega la ‘Academia’ en Argentina por la Sudamericana y ojalá que no haga tremendo papelón. En Lima cayó 3-0 con Colón y la clasificación está más difícil que la ‘chica turbo’ olvide al ‘Calavera’. Solo les pido una presentación digna.



Así es... Me voy, soy fuga.