Del saque somos carnecita... La verdad que no coincido con el ‘Tigre’, quien planearía afrontar las Eliminatorias con los jugadores del medio local. Juntamos a los clubes que clasifican a la Copa Libertadores y Sudamericana, y no sumamos cinco puntos. Estamos en la lona, lona del continente. Prefiero sacar a mi tío Chumpi de su casa después del coronavirus y a Julio César Uribe de sus cuarteles de invierno y con todos sus años y arrugas nos paramos mejor. Que se active el fútbol cuando se den las condiciones. Sí señores...

Me avisan que el ‘Orejas’ está recontra entornillado con la familia de su flaca. Ha creado una empresa constructora y su socio es su cuñado, que también le da a la pelotita. Es gratificante enterarse de que hay chicos que se asesoran bien y dan el gran paso al mundo empresarial. Ya no se quedan solamente en correr y pegarle a un balón. Ahora aprovechan que son bendecidos con buenos sueldos y los invierten en diferente rubros. Vale...

Me pasan la voz de que la gente de la rica Vicky se reunió con los que representan al ‘Chato’ de la selección. Ofrecieron traerlo de vuelta, a buen precio, pero respondieron que ya tenían muchos problemas con cuatro ‘angelitos’, el ‘bombero’, ‘rajado’, ‘pegamujeres’ y el ‘cacharrero de redes’. Eran conscientes de que se armaba una banda y para entrenar iban a necesitar alquilar ‘Barranco Bar’. Nooooo...

Ya me contaron que el preparador físico del ‘equipo de todos’, para no aburrirse en cuarentena, se ha inscrito en unas clases de boxeo online. Se ha comprado su saco, su ‘pera’ y le está dando con todo a ese nuevo hobby. Tiene que hacer algo, porque le sobra tiempo para gastarse el sueldazo que ‘chapa’ en la avenida Canadá. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.