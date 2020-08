Del saque somos carnecita... El Real Madrid se fue en octavos de la Champions. El Barcelona humillado en cuartos. El Sevilla se consagró campeón de la Europa League y le lavó la cara a la Liga de España. Se tumbó al Manchester United en semifinales y ganó 3-2 al Inter en la final. Un grande de Inglaterra y el otro de Italia. Otra vez quedó clarísimo que los apellidos solo son letras. Lo que prevalece es el colectivo. Lukaku, Lautaro, Godín, Alexis, Ericksen, Young y la plantilla de Conte es mucho más valiosa que la de los ‘toreros’, pero se impuso el estilo más bonito, de posesión, ataques directos, pelotas paradas y desborde por los extremos. Pronto en el fútbol moderno solo sobrevivirán los atletas, disciplinados, los que juegan y transpiran las 24 horas su carrera. Sí, señores...

Me pasan la voz que siguen maltratando a los jugadoras del club del final de la avenida Javier Prado y que participarán en la Copa Libertadores femenina, y aún no tienen entrenador. Les bajaron el sueldo que es un ripio y ni por eso les abonan. Las citaron el jueves para una reunión por Zoom y la nueva jefa se echó grasa y no se conectó. La tía tiene sus cositas porque es simpaticona, pero pronto la verán como una bruja porque no soluciona ni mela. Le aconsejo que compre sus cremas para el rostro y la piel porque allí se va a envejecer, ya que cada hora surge un problema. Nooooo...

El chalaco Paolo de la Haza es pensante. Alquila inmuebles y tiene ahorradas sus monedas. Pero como es proyectado y emprendedor no se queda quieto con su familia. Ha incursionado en el negocio de los postres delivery y los promociona en sus redes. Lo único malo que la ‘joda’ está a la orden del día. Hay un ‘pata’ que le pidió que lleve mazamorra morada con purgante a la casa de Adrián Zela para que no juegue más y paga al cash. Ayayayayay...

Hay un run run que desde San Luis timbraron al muchachito de La Punta para que chape sus maletas y se arranque a Argentina. Yuri está entusiasmado con irse, pero hay un ‘buitre’ que lo desanima, pone trabas y se sube a las nubes con su salario porque ha pedido 20 mil dólares mensuales cuando apenas tiene 18 años. El tema es que el empresario se araña porque la negociación es de club a club y queda al margen de la jugada. Solo le darían una jarra de limonada y no una comisión por la gestión. Para eso es vivo, despierto, pero cuando le arrancharon a su novia solo se quejó con el exsuegro y se puso a llorar. Qué feo...

