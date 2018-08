Del saque somos carnecita. .. a ESE ÁRBITRO José Martínez, que dirigió el Alianza-Ayacucho, deben meterlo a la congeladora de por vida. Nada que errar es de humanos y que otra oportunidad. Esto se cura de raíz. La mala intención no es casualidad, porque siempre hay un trasfondo. Un penal se te puede pasar, dos ya es muy sospechoso y tres, sin comentarios. Las palabras sobran. ¿Ustedes creen que no se los iba a cobrar a los zambitos? Ese señor se equivocó de profesión. Estamos jodidos con los que imparten justicia en los tribunales y en la cancha. Qué feo...

Me pasan la voz de que un mundialista de Rusia no habría reconocido a un hijo en el norte. El chamaco ya tiene dos años y medio y todavía no ha visto ni la sombra de su papá. No es justo que la criatura pague por tremenda irresponsabilidad. Digamos que es un desliz para que no suene mal. Si la madre es decente o movida, ese es otro tema. Lo debió pensar antes de irse de avance. La sangre es la sangre. Voy a informarme con lujos y detalles. Los bebés lloran cuando tienen hambre y frío. De eso nunca se olviden. Ayayayayay...

Por siaca, ese tío que apellida como el ‘Loquito’ de los saltitos en Belo Horizonte, ha quedado traumado en el amor y en la chamba. La novia lo dejó por uno de La Punta y un sonso como el ‘Conejo gordo’ lo cabeceó con una comisión. Por eso ahora va con la plancha arriba. Tiene ‘scouting’ en provincias con el encargo de que lo dateen si hay chicos con potencial. Le pasan la información y en una se contacta con los padres. Les ofrece llevarlos a Europa y hace que le firmen un contrato de exclusividad y con una cláusula de 50 mil dólares si le sacan la vuelta. Asuuu...

Desde este córner, pedimos una oración al mundo del fútbol por Alejandro ‘Cadenita’ Espinoza, quien fue esposo de Cenaida Uribe y atajó en Universitario, Sport Boys, Sipesa y Alianza Atlético, pues se encuentra delicadito de salud. Deseamos verlo pronto sanito y cacharreando, porque es uno de los ‘pepones’ de la pelotita. Así sea... Me voy, soy fuga.