Del saque somos carnecita...La verídica que Claudio Pizarro es el jugador peruano más exitoso a nivel de clubes de todos los tiempos. Eso no lo voy a discutir nunca porque no soy sonso, ‘mala leche’, ciego ni me pilotean. Pero que su aparato de comunicaciones o ‘viudas’ no empiece a joder ni meter presión de nuevo con el tema de que debe ir al Mundial. Y lo digo porque ahora se van a querer mover porque ayer marcó su primer gol con el Colonia, último de la Bundesliga. Hablando del ‘Bombardero’, hay una anécdota buenísima con Roberto Chale. Hace unos meses, se cruzaron y el DT le dijo: “Yo te puse de 9 en el Pesquero porque tú eras volante”. Él le respondió que su papá le recomendó que sea delantero. El ‘Niño terrible’ medio en serio y broma le tiró maicito: “Para qué nos vamos a pelear si somos amigos. Arreglemos esto con un Audi, a ti te los regalan en Alemania”. Los dos se mataron de risa. Muy buena...



Por siaca, me pasan la voz que el ‘Pana’ es manco de mancos. En la cancha te choca, te chambea de boquilla, te la deja, te señala, te amenaza y te la corta para la salida. Se da color porque allí no puedes meter puñete. En un Aurich-Vallejo de hace algunos años se fue bien parchado por el colombiano Cardoza. Lo retó para ir a los camarines y se peló. El ‘Diente de oro’ pensó que el zaguero se iba a olvidar de que lo había sacado al fresco y se puso blanco cuando lo vio loco en su camarín. Fue al arreglo en una. No salió nunca. El cafetero va al frente porque también tuvo un cruce con la ‘Roca’ Zela y no arrugó. Curuju...



Hay un chato, que fue volante del Rímac en los 80 y que era taco bajo, que estuvo unos ‘días’ residiendo en España y todo es ‘hombre, joder, gilipollas’. Habla como el ‘Pep’ Guardiola, tiene los gestos de Vicente del Bosque y cree que plantea los partidos como Ernesto Valverde o Unai Emery. Hace poco se encontró con dos excompañeros que ahora son técnicos de menores y solo saludó a uno. Cuando le reclamaron porque no le daba la mano al otro, el alucinado se botó. “No te recuerdo, ¿quién eres?”. El profe casi se le va encima. “Eras suplente mío en la selección juvenil y te tomabas hasta el agua de los floreros”. En La Florida varios no lo pasan, pero ya llegaron unos colombianos y parece que perderá peso en el club. Rexuxa... Me voy, soy fuga.