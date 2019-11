Del saque somos carnecita… Me pasan la voz que el ‘Profe’ se olvidó de las muchachitas y ahora apunta a maduritas. Está full ojitos y sonrisas con una doña que baja a un tragamonedas al lado del Vivanda de Miraflores. El hombre rompió palitos con la chiquilla que le hizo la bronca en una conferencia. Se ha decidido por una tía que bordea la base 5, pero parece de 35. Dizque las chibolas son muy problemáticas. El quiere paz, tranquilidad, que lo engrían. Rexuxa…

Todo se sabe. Al jefe de un equipo, que le encanta pedir plata prestada a los peloteros, le encargaron que timbre a Huánuco y ofrezca miles de verdes para que se ‘tumben’ a su rival del último fin de semana y así poder ir escapando del descenso. Pero este patita, como es hambreado, llamó solo a 4 y les ofreció solo la mitad de lo que le habían dado, porque quería sacar su ‘topo’. Al final, no chapó ni mela, porque le dijeron que era para todos o para nadie. Curuju…

Ya me enteré que el arquero de la ‘Misilera’ está a punto de terminar su carrera de chef. No ha descuidado los estudios, es alumno destacado y tiene las mejores calificaciones. En el arco la está haciendo, aunque la firme es bueno que esté preparado para todo y más si se puede ir a La Habana. Y no va a ser…

La firme que el ‘Conejo gordo’ se pasó de ‘cara de jebe’. Ni bien ascendió el ‘Papá’ a Primera, llamó a los dirigentes para comerles el coco y decirles que tienen los jugadores precisos. O sea, con él se fueron a Segunda y ahora ofrece gente para reforzar. Se vale de un micrófono para chancar y después tiende el puente para arreglar. Qué feo... Me voy, soy fuga.