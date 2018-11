Me sorprendió escuchar al ‘Tigre’ criticar el rendimiento de ‘Canchita’ Gonzales  después de la derrota con Ecuador.

Del saque somos carnecita... Me sorprendió escuchar al ‘Tigre’ criticar el rendimiento de ‘Canchita’ Gonzales en plena conferencia, después de la derrota con Ecuador. Dio a entender que el volante interpretó mal sus indicaciones y no hizo el trabajo que le encomendó. Que yo recuerde, creo que es la primera vez que deja mal a uno de sus pupilos con toda la prensa. Siempre ha preferido ser reservado con las actuaciones individuales. El pasado jueves, más de uno estuvo por debajo de su nivel, algunos ni siquiera debieron ser titulares por falta de ritmo y el técnico no dijo ni pío. No quiero pensar que se ha ido de boca con uno que no está rankeado. Si se trata de ser claros y ejercer autoridad, entonces que también hable clarito de lo que pasó después de los amistosos que se jugaron en octubre en Estados Unidos. Así es...

Escucho a muchos que vuelven a pedir a Pizarro como ‘9’ de la selección. Siempre he dicho que el ‘Bombardero’ es el futbolista peruano de clubes más exitoso, ha vuelto a jugar, está anotando, es reconocido y respetado por los rivales, pero ya tiene 40 años, está más cerca de colgar los chimpunes y su tiempo en la ‘Blanquirroja’ ya fue. Es verdad, no tenemos un centrodelantero como Paolo, pero tampoco hay que desesperarnos. Ojalá que el chico Bulos siga anotando y tenga oportunidades, así como la tuvieron otros. También que Beto Da Silva tome ‘desahuevina’. Si no funciona, hay que trabajar con los chicos que vienen atrás, como Christofer Olivares o el rosado Sebastián Gonzales. Hay que mirar el futuro y no el pasado para seguir creciendo. Y no va cher...

Guarda que los ‘ticos’ no son un caramelito. El martes hay que estar enchufados, porque nos podemos ir de cara. Costa Rica viene de asistir a dos mundiales seguidos y el viernes le pegó un baile a Chile en casa, al que le ganó 3-2. Perú anuncia varios cambios y hay que mantener el juego colectivo que nos ha hecho fuertes. Ya lo dije, tenemos que acostumbrarnos a ganar hasta los amistosos...

Hoy se disputa una fase decisiva en la Segunda y la Copa Perú, y voy a estar muy atento con los ‘pitos’. Hay muchos intereses en juego y, a veces, la pelotita se mueve por debajo de la mesa. Solo pido que sean imparciales y nada de tarjetazos ni plata como cancha... Me voy, soy fuga.