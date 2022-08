Del saque somos carnecita... Me preguntan qué tiene que hacer Melgar para obtener un buen resultado hoy en Quito. Deberá poblar la volante para quitarle el manejo del balón a Independiente del Valle, que cuenta con jugadores rapidísimos y manejan bien el contragolpe. Será importante el trabajo que hagan el ‘Chaka’ Arias, Tandazo y Orzán para cortar toda conexión, así como lo hicieron en Porto Alegre ante Internacional.

La defensa rojinegra deberá estar concentradita y jugar para 9 puntos, contrarrestar el juego aéreo y evitar las faltas cerca de su área. Los ecuatorianos son grandazos, fuertes y tienen en Fernando Gaibor un ‘francotirador’, que esperemos que se levante con el pie izquierdo. Independiente fue campeón de la Sudamericana 2019 y finalista de Libertadores 2016, pero este Melgar lleva cinco partidos sin encajar goles y viene dejando fuera de carrera a equipos grandes como Racing, Deportivo Cali y el mismo Inter. Sí, señores...

Los mistianos son un ejemplo de buena gestión. Ya están haciendo número con el billetazo que ha ingresado por llegar a semis de la Sudamericana. No pagan miles de dólares a troncazos, viejos o ‘choclones’, sino que guardarán billete para empezar a construir su propia ciudad deportiva. Ya tienen el terreno y pronto comenzarán las obras. Vale...

