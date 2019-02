Melgar rompió una maldición de 9 años de equipos peruanos en fases previas de la Copa Libertadores

DEL SAQUE somos carnecita. .. Melgar rompió una maldición de 9 años de equipos peruanos en fases previas y lo hizo sacándose de encima a la ‘U’ de Chile y al Caracas. Confiaron en sus jugadores, en el argentino Pautasso, que supo mover sus fichas, y ahora ese estadio arequipeño deberá reventar en cada partido de local. Eso sí, las cosas claritas. Tendrán que mejorar mucho para meterse en octavos...

Ante los venezolanos, esos laterales fueron la Panamericana Sur sin peaje, no agarraron a nadie y por sus costados vinieron los goles. Arriba, a Cuesta le falta un acompañante más vivo, porque Vidales y Guerrero están al debe y a Pósito le falta experiencia para la Libertadores. El ‘Cuy’ Sánchez y el ‘Chibolo’ Arakaki tienen que mentalizarse que pueden dar más. Hay que ajustar esa volante de marca, porque los compatriotas de Maduro se dieron un banquete sin que el uruguayo Freitas o Arias los frenen...

LOS AREQUIPEÑOS RECIBIRÁN CERCA DE TRES millones y no tienen que dejarse muñequear por ‘buitres’ que van a querer ofrecerles hasta a ‘CR7’. Inviertan lo necesario, un buen lateral y un mediapunta caerían bien. Curuju... Me cuentan que al ‘Valeriano blanco’ del puerto lo habrían arrimado por decir que a unos jóvenes les hicieron problemas al ir a probarse. El muchacho era fijo como 9 del club este año, firmó contrato por dos temporadas, pero parece que los administradores le hicieron la cruz por sacar cara por los jóvenes. Espero que no sea así...

Está circulando en redes sociales un video de un técnico de menores con sus alumnos y se ve que los trata mal con el cuento de transmitirles personalidad. El entrenador fue quinto o sexto arquero de un equipo grande en los ochenta y con ese cuento armó su academia y dicen que no solo guapea a los chicos, también aplica el abuso cuando los muchachos quieren su carta pase. Hace unos años se quiso pasar de vivo con un sobrino de ‘Balán’, pero al final fue al arreglo porque sabía que no podía chocar con un conocido. Ayayayy...