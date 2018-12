Del saque somos carnecita... Apenas acabó el 3-3 en Matute, el ‘Profesor’ empezó a jugar la revancha en Arequipa. En la conferencia de prensa se comió con zapato y todo a su colega mistiano. Metió presión hasta por los codos: ‘Si no ocurre nada raro, estamos en la final’, ‘Que Melgar elija el árbitro que quiera’, ‘A mí no me empataban en un mes si me ponía 3-0 arriba’. El charrúa se despachó y nadie del ‘Dominó’ salió a ponerle la pierna fuerte, encararlo, responder fuerte. Allí empezó con la motivación a su gente, de hacerlos sentir ganadores. Eso también es parte de la estrategia fuera de la cancha. Y no va ser...

Creo que el encuentro del jueves será distinto. Melgar saldrá a proponer con su juego a ras del piso, pero Alianza se acomoda más al contragolpe, lanzando pelotazos a espaldas de la zaga rival. La altura en la noche no afecta mucho y eso jugará a favor de los victorianos, que ya supieron ganar en Ayacucho y Cajamarca y empatar en Huancayo. Así es...

Para mí, Bengoechea apostará por Pósito, Adrianzén y Garro en su once inicial. Jugadores adaptados a la altura y que desgastarán al rival. Después metería a Quevedo, Lemos y Vílchez, los dos primeros para correr fresquitos y el segundo para el toque venenoso, buscando la cabeza de Affonso, el remate de larga distancia o pensando en los penales. Creo que Alianza tiene con qué hacer daño, virtudes para clasificar, lo único es que a diferencia del domingo, no contará con el empuje de sus hinchas. Así es..

El técnico de Melgar tendrá que lavarle la cabeza a sus pupilos y calentarles el pecho, porque no pueden dejarse empatar después de ir ganando 3-0 con baile. Una final se juega con la sangre hirviendo, no basta el toque, juego asociado, muchos partidos se ganan más con el corazón... Me voy, soy fuga.