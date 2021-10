Del saque somos carnecita… El caso de Melissa pica. Y la verídica que ese bailarín ‘partidor’ está jugando con fuego. Encima que se va de avance con una mujer casada, estalla el escándalo, todo el país está comentando y el ‘cara de palo’ se lanza mandando mensajitos de apoyo y todavía le da con coba al ‘adornado’ señalándolo como mentiroso.

Me reafirmo, los ‘atrasadores’ son de la peor especie. Lo que me da risa es que la mujer diga que estaban separados, pero seguían durmiendo juntos como ‘amigos’. No me extrañaría que el ‘gatito’ la perdone. He visto tantos casos...

Ya me contaron que el tío ‘Cachucho’ hace un año que no le pasa la mensualidad a la hermana de ‘Arrocito’. Dicen que el hombre se hace el loco cuando le exigen el billete y responde que no tiene y no es mago para hacer aparecer plata. Guarda que esa morena es brava. Y no va cher...

Al igual que en ocasiones anteriores, la nueva edición del derby español contará con la presencia de estrellas internacionales en ambos planteles. En consecuencia, los dos equipos ingresan en los primeros lugares del ranking de los clubes con mayor valor de mercado.

Me cuentan que la nueva debilidad del mandamás de un equipo del sur es una ‘venequita’ que trabaja en un casino ubicado en la cuadra 17 de la avenida Arenales. La muchacha le lleva como una cabeza de diferencia y eso lo tiene loquito al ‘parroquiano’. Tanto que ya ni le interesa que sus muchachos estén cerca de la baja. Él piensa mañana, tarde y noche en su ‘chamita’ y, a veces, también en su ‘patrona’. Quéeeeeee...

REAPARECIÓ EL MÁS GRANDE ARREGLADOR DEL FÚTBOL MACHO

Reapareció ‘Pocholo’, el más grande arreglador del fútbol ‘macho’. El hombre ronda por las noches en San Luis y las malas lenguas aseguran que lo hace por encargo de un club que desea con ansias volver a Primera. Hummmmmm... Me voy, soy fuga.

