Del saque somos carnecita… El caso de Melissa lo tengo clarito. Soy barrio, caminante y he visto de todo. La firme que hay actrices sin necesidad de estudiar en un taller de teatro. Son tan naturales que no necesitan aprender un guion. Lloran con tanto realismo que si estuvieran en Hollywood serían fijas candidatas al ‘Oscar’. O sea, la ampayan y la culpa la tiene el marido. Estamos todos locos…

El que se la está llevando de alivio es el bailarín ‘partidor’. Esos tipos no tienen códigos, amigos ni nada. El virus que llevan en la sangre es más dañino que el coronavirus y no hay vacuna para esa enfermedad. No le deseo mal a nadie, pero cuidado que esos se van al suelo. Asuuuuuuu…

Ya me contaron que se armó una rumba de las bravas en casa de un delantero que en una sola pierna sigue siendo importante. Una de las invitadas especiales fue la ex de ‘Santa María Madre de Dios’. Dicen que sin remordimientos la llevaron, porque desde que andaba con el central, el atacante la tenía en la mira. Curuju…

Malmö cayó contra el Chelsea, por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Sergio Peña tuvo momentos buenos, pero no se dio el resultado esperado. El volante de la Selección Peruana le regaló su camiseta a un joven peruano que llegó para alentarlo en Londres.

Me cuentan que ‘Arrocito’, quien dejó la pelotita hace un año, ahora se recursea fulbiteando por el equipo de una cebichería en el ‘Mundialito de El Porvenir’. No hay mucho billete, apenas un ‘ferrito y medio’ por partido. Lo bueno es que sí le dan carta libre para que vaya cuando quiera y pida los platos que se le antojen. Provecho…

El que anda de mal en peor es ese arquero que botaron de un equipo de Segunda, porque afirman que arreglaba para ir para atrás. El muchacho se quedó en el aire. La tía que canta cumbia lo choteó, su señora lo deja dormir en casa, pero ya no le da ni el saludo y, como no tiene equipo, para jugando campeonatos relámpagos donde solo le chorrean 50 ‘mangos’. Qué palta… Me voy, soy fuga.

