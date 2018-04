A un mes y días del debut de la selección en el Mundial, ¿el ‘Tigre’ ya tiene a sus 23 elegidos?

Del saque somos carnecita... A un mes y días del debut de la selección en el Mundial, el ‘Tigre’ debe estar rompiéndose la cabeza por elegir a los 23 jugadores que llevará a Rusia. Creo que en la banda izquierda Nilson Loyola y Luis Abram disputan un cupo. En la volante, Wilder Cartagena, el ‘Chaval’ Benavente y Polo ponen velitas para ser elegidos. En el ataque, ‘Beto’ Da Silva tiene una mínima chance. Falta tan poco que Gareca debe estar rogando que nadie se lesione. Los hinchas tienen sus preferidos, pero la decisión final es solo del técnico. Él ya tiene su esquema y quiénes encajan en su trabajo. Para mí, Claudio está descartado. Ya pasó su época. Así es...

Hay un zambito que perdió con una actriz y no escarmienta. El muchacho insiste con la farándula y le tiró maicito a la ‘Solcito’, que se ‘cruzó’ y no le paró balón. Ahora le apuntó la placa a la hermana que tuvo un pasado con el ‘Churrito’. Ayayayay...

Me cuentan que el amigo de ‘Marco Antonio’ le bajó el dedo a su causa ‘Manzana’. Ya decidió sacarlo, pero como le había prometido que duraría hasta fin de año con el buzo, ahora manda a un chato para que lo convenza en presentar su renuncia. Como la rosada siga en bajada, a esos tres los van a sacar arrancados del puerto. Así es...

Un arquero coloradito tenía un amor ‘veneco’. Una mamacita de un metro 70 y pinta de modelo. Cuando el muchacho atajaba en las reservas, ella lo iba a ver, lo aplaudía y fue la más entusiasmada cuando lo subieron al primer equipo. Lo malo es que se aburrió y se fue con otro ‘patita’. Ahora quiere volver y el hombre le respondió ‘más pallares con tallarines’. Bien jugado, esas cosas no se perdonan. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

