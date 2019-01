DEL SAQUE somos carnecita... Para mí, la llegada del charrúa peruano a la crema no es una bomba. Es un fichaje interesante, pero ahí nomás. En Matute ya no lo querían, así que no se lo arrancharon al compadre. Como dice el ‘Ciego’ Obitas: ‘No era un referente de Alianza’. El volante también tenía ofertas del Rímac, Arequipa y Cusco, y decidió por el primero que lo timbró. Para el plantel que tienen los cremas, creo que le será de ayuda y tendrá el puesto asegurado, porque no tendrá competencia. Tiene buen remate de lejos, pericotero y centra bien. Lo malo es que arriba habrá un delantero de casi 40 años que no estará a su ritmo. Así es...

Universitario ha confirmado la llegada de un central uruguayo de 34 años que hace 8 años llegó a la final de la Libertadores con Peñarol. O sea cuando tenía 26 y todavía corría. Espero equivocarme, aunque con los centrales del año pasado cualquiera lo puede hacer mejor. ‘Ven a mi casa’ y ‘Uña de gato’ eran un portón abierto. Así es...

El colombiano que se pondrá el buzo en el Rímac tiene buen currículum. Ha sido asistente en selecciones y ha dirigido al Junior de Barranquilla. Lo malo es que ha estado 8 meses sin trabajo y en el 2015 hizo la del ‘Chavo’ al alinear cuatro extranjeros en cancha, cuando solo se podían tres y perdió los puntos. Ojalá que esta vez esté atento con tanto nacionalizado que tendrá en su equipo. Curuju...

Ese zambito que se cree un ‘patrón’ no perdió el tiempo en sus vacaciones. Liquidó como campeón de la Libertadores y lo vieron cariñoso y generoso con su veneca de San Martín de Porres. Al final estuvieron tan acaramelados que se fueron a un lugar lejos de miradas curiosas. Provecho...

En el Misti por fin se dieron cuenta que en el Perú hay buenos técnicos. Le han dado la jefatura de menores a ‘Desmotivado’, que hasta hace poco estuvo en una institución de Lurín. Los mexicanos que recomendó el ‘Cabezón’ no la hicieron y eso que cobraron como si fueran Guardiola o Bielsa. Los demás clubes deben seguir el ejemplo, porque hay técnicos nacionales que merecen su oportunidad. Y no va cher... Me voy, soy fuga.