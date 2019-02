Del saque somos carnecita. .. Ya me contaron que un volante zambito que hasta el año pasado jugó en un equipo grande, se va por su cuarto divorcio. Al muchacho no le iba bien con su actual esposa, pero con sus experiencias anteriores trataba de arreglar la relación. Lo malo es que cuando él se quedó sin chamba, su mujer sacó la cola. Menos mal que el jugador guardó pan para mayo, porque invirtió en un pub y no la ve tan mal. Por eso siempre le digo a los chicos de ahora, que antes de estar con alguien googleen, revisen su currículum, escaneen. La mujer con la que te casas y es la madre de tus hijos, tiene que estar contigo en la abundancia y sobre todo en épocas de ‘vacas flacas’. Así es...

Lo escuché a Flavio Maestri en Fox Sports: “Habría que ver que todos los documentos estén en regla, no vaya a ser que pase lo mismo”. Eso en referencia a la llegada del nuevo entrenador celeste. El ‘Tanque’ ha sido pelotero bravo, sabe cómo se mueven los clubes y no se va a lanzar a la piscina sin agua. Para mí tampoco quedó clara la salida del colombiano ‘Obama’ en el Rímac. Yo soy podrido al mango y ahí hubo algo más que ese floro que metió el bravo del equipo. Hummmmmm...

Me datean que los ediles están impresionados con las ganas que pone el ‘charrúa’ Arévalo Ríos en los entrenamientos. El ‘Cacha’ tiene 37 años y entrena como juvenil. A los demás no les queda otra que seguirle el ritmo. Por algo fue semifinalista de un Mundial, campeón de América y a su edad desea seguir en la cancha. Los chamacos de ahora deben seguir ese ejemplo y ser como Claudio Pizarro, que con 40 años la sigue haciendo en una liga top. Y no va cher... Me voy, soy fuga.