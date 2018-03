En Miami se ven camisetas blanquirrojas por todos lados y, la firme, emociona

Del saque somos carnecita... Ya estoy en Miami, llegué ganadazo. El aeropuerto ‘Wilcox Field’ me recibió con su acento caribeño. Mis causas me esperaban en un ‘Meche’ del año para trasladarme por la ciudad y de entrada me llevaron a un restaurante ‘perucho’ de la avenida Ocean Drive. Como siempre, estaba repleto de gente y si en Perú abundan las ‘venecas’ y ‘venecos’, acá sobran las cubanas. Parece que estuviéramos en la isla de Fidel. Y no va cher...



Vamos a ser locales, porque los compatriotas que han llegado a ‘chambear’ por estas tierras están emocionados con la llegada del equipo del ‘Tigre’. Se ven camisetas bicolor por todos lados y, la firme, emociona. Acá hay peruanos recontra chambas, que se ganan la plata con el sudor de su frente, a diferencia de esos corruptos ‘padres de la patria’ que, sin mover un dedo, se reparten millones entre ellos. Y no va ser...



En estas horas, el jugador más carismático de la selección es, sin duda, el ‘Orejas’. Aparece por la puerta del hotel y las chibolas gritan, como si vieran un rockstar. Se jala la simpatía de todos los hinchas y lo bueno es que no se ha mareado, sino que responde todos los saludos. Siempre regala una sonrisa. Así es...



Quien también recibe harto cariño es la ‘Muela’. El muchacho caminó como 100 metros para tomarse una foto con un pequeño de meses de nacido. Aseguran que el papá le pidió que le haga un favor y se acercó sin problemas. Los demás hinchas lo aplaudieron. Chévere...



El ‘Chaval’ tiene su hinchada. Un grupo de muchachitas gritaban cada vez que tocaba la pelota. En un momento de la práctica, el muchacho volteó y las puso histéricas. Asu mare... Me voy, soy fuga.

