Del saque somos carnecita... Aquí, las cosas como son. Nada es personal. Si trabajas bien, hay que admitirlo. Si te portas como profesional, hay que resaltarlo. Mis felicitaciones para Juan Reynoso por su campañón con el Cruz Azul en México. Un medio recontra cerrado y donde son nacionalistas al mango. Se ha ganado el respeto por su capacidad y sin padrinazgos.

Es líder con récord incluido. El ‘Cabezón’ resignó dinero para chapar un club grande, de prestigio. A veces cuando no tienes mucho nombre internacionalmente primero hay que demostrar, el resto cae de maduro. Aquí la gente por ganar plata dirige y cobra cupos a los jugadores. Por eso son del montón. Así que si se pone en plan el ‘Tigre’, que lo manden derechito a su ‘jaula’. Sí, señores...

Arabia le cae a la perfección a ‘Aladino’. Allá no orina en la calle, no ‘liquida’, no trampea, no ‘rebota’ en la farándula, no trasnocha, no fulbitea, no es DJ ni animador de juergas, ni puede llevar ‘amiguitas’. No ha pasado mucho tiempo y ya la rompe en esa liga. Eso pasa cuando se duerme temprano, se come bien y solo se piensa en entrenar duro y ahorrar. Es el único sitio donde puede estar en modo tranquilito. Así que su empresario que lo deje allí por un buen tiempo. Curuju...

Luis Abram es un caballerito y recontra profesional. Nunca en escándalos, ampays ni estupideces en las redes. Su tiempo lo dedica a su profesión. El chico es recontra agradecido y por eso le va bien. Sus agentes lo tienen colocado en un club de España, pero quieren que en junio se vaya libre de Vélez. El zaguero desea renovar para que el club gane alguito porque ha sido su vitrina, pero los ‘buitres’ lo han puesto contra la pared. Si rompe con los empresarios se friega porque lo enjuician y pierde soga y cabra. Así no es...

Por siaca, un consejo para los peloteros de la última cuadra de la Javier Prado. Tengan cuidado con ‘Iván Cruz’, quien es recontra resentido, rencoroso y ‘fulero’. Cuando estuvo por el norte, sentó al ‘Solcito’ porque lo miraba de reojo y lo enterró en el sótano 5. Así que salúdenlo, denle con la ‘coba’, porque es capaz de desaparecerte. Qué feo... Me voy, soy fuga.

