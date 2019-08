Del saque somos carnecita. .. La firme que hoy los futbolistas tienen otro ‘mentol’. Así como varios despilfarran su dinero manteniendo oportunistas y trampas, hay otros que son maduros o están bien asesorados. La ‘Pulga’ se lleva más de medio palo verde limpio al año en la liga de Estados Unidos y ya se proyectó para invertir y va a poner un negocio de comida peruana en Estados Unidos. Un cebiche, lomito saltado, papa a la huancaína, tallarín verde y otros platos enloquecen a los gringos. El chato ha visto historias de peloteros que han jugado años en Europa y ahora están en la lona. Si la guita no la administras bien, se acaba. Así de sencillito. Sí, señores...



Me pasan la voz de que un club de provincia que se fue pa’ La Habana el año pasado, no le paga a nadie sus deudas. Entre sus ‘graves’ hay un arquero, un entrenador extranjero y un manchón que se comió el cuento de los cheques que al final rebotaron más que ‘Aladino’ con la ‘Chica Selfie’. Solo les queda rezar su rosario. El que vio nítida la jugada y chapó algo es ‘Canchita’. Lo apretó al bravo y le pidió la mitad en mano y la otra parte en cuotas. Los demás se la pasan renegando porque ya le echaron ‘tierrita’ a las ‘arrugas’. Que lo capturen a ese gerente, que no tiene ni un ‘Pelito’ de tonto y aplicaba el abuso cuando cobraba porcentaje. Ese muchacho debe estar fondeado. Y no va a ser...



Hay profesionales de oficina que suman en la chamba. Y hay también los incompetentes. Irven Ávila y Beto da Silva tenían el mismo problema para fichar por un club peruano. El pase de los dos pertenece a los Lobos BUAP de México. Los dirigentes characatos sí consiguieron que llegue la carta y el ‘Cholito’ debuta en pocos días. El ‘Peponcito’ se quedó en el aire. ¿Por qué? Es que el pelado Carlos Carpio, que en paz descanse, ya no está para escuelear a ‘Antonio Banderas’, que es un cero a la izquierda. Qué feo...



Si la ‘Misilera’ se va de rumba, de baja, es responsabilidad exclusiva del ‘Amigo de Marco Antonio’, que hace lo que le da la gana. El DT argentino que renunció hace poco pidió refuerzos urgentes en la zona defensiva y le trajeron gente de media cancha para adelante. Le dijeron haz una lista de lo que necesitas y al final lo ignoraron, porque llegaron los que quisieron los administradores. Encima contrataron de entrenador al ‘Alcanzaconos’, hermano del ‘Alcanzapelotas’. Ayayayay... Me voy, soy fuga.