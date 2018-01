La ‘Mosca’ volvió insoportable

Del saque somos carnecita... Me tinca que esa pedida de mano de ‘Ken’ a la actriz es puro ‘toco-toco’. En el encanto uno la pega de sano, sonso, porque dices sí, sí, pero con ‘coba’. Se va el gustito y mandas a la mela todo. El blanco es rata antigua. Un día antes de viajar con la chata, seguía con su enamorada morena con pinta de brasileña. La miraflorina lo recibió en su casa hasta el día que partió, incluso salieron a pasear por la avenida Benavides y Larco. Ya ven, es una novela más. Entre los dos podrían escribir un libro de aventuras. Curuju...



La ‘Mosca’ volvió ‘agrandado’, insoportable y eso que le metieron 8-0 en Copa Libertadores. Se fue contra Mourinho, aseguró que el portugués será muy capo, pero jamás hubiera agarrado al Huancayo. Tiene razón, porque ‘Mou’ tiene tanta plata que compra Alianza, Cristal y la ‘U’ y los dirige a la misma vez a los tres. Hay técnicos como Guardiola, Zidane y otros que nacieron con una estrella. Así es...



Hay un runrún de que el ‘Rey de los bloopers’ ha sido declarado persona no grata en Chiclayo. Es que se marchó sin parchar sus gastos. Le debe a una cebichería cerca del terminal y también a una bodega de la avenida Balta. Es efectivo en meter ‘cabeza’. Está chocando con gente que trabaja por la legal. Y no va a ser...



El miércoles, en la tarde, paseaba por el centro de Lima el popular ‘Chispita’, que marcó goles con los grandes del Perú. Iba de la mano de su esposa entrando a todas las galerías. Parece que esperó que pasen las fiestas para que los precios bajen y se levante todo. Provecho... Me voy, soy fuga.