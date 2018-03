Del saque somos carnecita...Ni bien llegó a Lima, la ‘Foquita’ se solidarizó con un muchachito que había sufrido un accidente en la Panamericana Sur. Doña Charo, su viejita, le comentó el problemón del patita y el seleccionado se apuntó con todos los gastos para que pueda salir de esa crisis. Y no era poca guita, por si acaso. Cuando uno obra de corazón, Dios te triplica. Vale...



Me pasan la voz que la ‘Muela’ y ‘Canchita’ se dijeron hasta de qué se iban a morir en el último partido, en el ‘Monumental’. Empezaron con codazos, luego vinieron los insultos, pero el momento más bravo fue cuando el marcador le sacó el as bajo la manga al volante. Le recordó que en junio se va al Mundial y que compre un sillón cómodo para que lo vea por televisión. Quéeeee...



Así que el principal dirigente en el puerto tenía todo conversado con ‘Bam bam’. Iba a ‘chapar’ el buzo de técnico, pero un volante ‘chato y zurdo’ le pidió que no lo contrate porque no se pasan y lo tuvo de suplente en el norte. Y como es su causa, le hizo caso. Es el mismo chato que camina en la cancha. ¿Quéeeee?...



Me avisan que el ‘Tanque roto’ había arreglado con un equipo loretano de segunda división. Lo malo es que uno de los bravos se enteró de que para todas las noches en una discoteca de Caminos del Inca. Y cuando indagó más, le aclararon que anda en lío de faldas. Por eso le bajaron el pulgar. Curuju...



Me avisan que ese arquero chibolito, que estuvo en el tono donde falleció una voleibolista, ya no quiere saber nada por Miraflores o zonas cercanas. Tiene su flaquita en Villa El Salvador. Ella, algunos años mayor, a veces lo ‘acharla’ y le regala zapatillas. Así es... Me voy, soy fuga.