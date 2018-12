La ‘Muela’, la ‘Pulga’, la ‘Magia’ y otros más estuvieron jaraneándose en el concierto del ‘Rey de la bachata’ 

Del saque somos carnecita. Bien el ‘Rei’, que pese a que ya está de vacaciones, viene entrenando por su cuenta en una playa de San Pedro para conseguir más fibra y resistencia muscular y así fichar por un club de la capital. El jueves se vaciló con la ‘patrona’ en el concierto de Romeo Santos. Lo justo. Espero que ya se haya olvidado de esos tremendos ‘boletos’ y videos donde los taxistas lo cargaban para meterlo a su ‘jato’. Asuuu...

ME LLEGA CUANDO hacen campañitas a extranjeros que no han dirigido ni un torneo de fulbito. Escucho que el argentino Tempone se ofrece para el Boys y pienso que los Uribe, Espejo, Zegarra, Cominges y otros se deben estar jalando de los pelos porque le dan tanta pantalla a alguien que solo está trabajando a nivel amateur. No sean malos...

EMPEZARON LAS VACACIONES para los peloteros y me cuentan que en el concierto del ‘Rey de la bachata’ estuvieron jaraneándose de lo lindo la ‘Muela’, la ‘Pulga’, la ‘Magia’ y otros más. Todo bacán mientras no se abuse y no se destruya el físico, porque en un mes algunos ya estarán jugando torneos internacionales y después nos masacran equipos como el Capiatá o Huracán. Así es...

ANOCHE LLEGÓ MELGAR y los vi bastante concentrados para quemarle la película a los ‘zambitos’. Estos dos partidos están para cualquiera... Me voy, soy fuga.