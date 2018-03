Del saque somos carnecita... Han pasado dos días y la entrevista al ‘Patrón’ es tema de conversación en canchas, esquinas, huariques, saunas y ‘chupódromos’. ¿Por qué un tema que pasó hace cerca de 40 años sigue siendo polémico? Para los que recién gatean en la pelotita, lo peor que puede hacer un futbolista profesional es tirarse para atrás en un partido. Eso lo marca para toda la vida. De que hubo cosas raras en ese 6-0, no lo dudo. Pero cada uno con su conciencia. Velásquez estuvo en ese camarín. Leguía también. El ‘Loco’ Quiroga ya amenazó con demandar al que lo acusó de ‘vendido’. Este tema traerá más cola. Que aprendan los chicos, la camiseta blanquirroja no se mancha. Es sagrada. Así es...



Broncón en el gremio de peloteros. El ‘cantante’ no quiere dejar el poder y ha mandado a que todos los administrativos que chambean en la oficina de Miraflores timbren a los jugadores de Primera y les avisen que si ellos siguen, traerán billete de los seleccionados que juegan en Europa. La firme, están haciendo todo eso desde que se enteraron de que la lista del ‘Torito’ amenaza con hacer auditoría. Rexuxa...



‘Cayo’ será técnico de un tradicional club de Cañete. Los dirigentes lo contrataron pensando que va a llevar todo lo que aprendió, el año pasado, al lado del ‘charrúa’. Ojalá no haga travesuras con alguna empleada. Quéeee...



La ‘Muela’ sigue engordando la cuenta de ahorros. El muchacho acaba de firmar por una empresa de plásticos, que lo ha contratado para que sea su imagen todo el año. Ya tiene arreglos con 6 compañías y todas se portan con un sencillazo. El muchacho es humilde, disciplinado, responsable y deja todo en la cancha. Esa es su virtud...



Así que Milagritos Moy, una de las voleibolistas más mamacitas del país, es la más asediada en las redes. Tiene hartos seguidores y varios le declaran su amor. Curuju... Me voy, soy fuga.