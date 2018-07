"El Mundial de Rusia 2018 fue uno de los mejores de la historia"

DEL SAQUE somos carnecita... Creo que el Mundial de Rusia fue uno de los mejores de la historia. Salvo el 0-0 de Francia con Dinamarca, todos tuvieron goles. El VAR no será muy apreciado por los hinchas, pero acerca más el juego a la justicia. Por primera vez se fueron a casa Messi y Cristiano en un mismo día. Alemania eliminado en primera fase, algo que nunca había ocurrido. Y la hinchada peruana se robó el corazón del mundo alentando por todos los rincones de Rusia. Historias que quedarán grabadas para la eternidad. Y no va a cher...



Veo a ‘CR7’ diciendo que a los 33 años es ambicioso y desea más gloria, más triunfos. No puede ser posible que Carrillo, nuestro mejor jugador en el Mundial, se vaya al fútbol de Arabia Saudita. Con los títulos ganados y los millones en su cuenta corriente, Cristiano podría irse a jugar golf, veranear con su novia y disfrutar la vida. Pero no, prefiere seguir haciendo historia, jugar en una Liga top como Italia. Desechó ofertas multimillonarias de China y Qatar por buscar una Champions para la Juventus. La ‘Culebra’ recién tiene 27 años, tiene derecho a asegurar los frejoles, pero a mi parecer está para irse a un fútbol más competitivo. Tiene talento y fútbol para regalar. Así es...



LA FIRME QUE EL TEMA DE LOS AUDIOS está embarrando a la casa grande de San Luis. Entradas de cortesía a los estadios, asientos en el avión de la selección, fiestitas y demás ‘regalitos’ por favores en oficinas. Aquí ya lo habíamos dicho que durante el Mundial, el ‘Tigre’ Gareca estuvo incómodo por todo lo que pasó. Es una de las razones por las que prefirió tomarse su tiempo antes de renovar con la bicolor. Así es...



Recién me está pasando los efectos del ‘jet lag’ (cambio de horario) y después de ver fútbol en Rusia 2018, ahora deberé acostumbrarme a nuestra realidad. Otra vez las tribunas vacías, la ‘Muela’ riéndose sola y los reclamos en mesa. Qué lindo es nuestro fútbol. ¿Y dónde estará Edwincito? Ayayayay... Me voy, soy fuga.