DEL SAQUE SOMOS CARNECITA... La firme que el ‘Bombardero de los Andes’ solo reaparece para lanzar misiles. Con ‘cova’. Antes de la convocatoria al Mundial declaraba su amor por la Blanquirroja hasta por Radio Patrulla, durante el torneo ni un tuit’ de apoyo a sus compañeros. Ahora que el ‘Tigre’ está a punto de renovar por cuatro años más, le mandó una indirecta: ‘Se pudo llegar más lejos... Se cometieron errores en tomar decisiones importantes’. Nunca le va a perdonar al técnico por dejarlo sin la cereza a su carrera deportiva. Con casi 40 años sabe que es casi imposible que vuelva a ser convocado a la selección y cada vez que pueda moverá sus fichas. De eso saben muy bien el ‘Pepón’ y el ‘Diamante’. Lo respeto por su gran trayectoria en Europa, pero nunca fue un buen líder en la selección, sino recuerden lo que pasó en el Golf Los Inkas. Y no va ser...



Me sigo rompiendo la cabeza cómo puede ser que ninguno de nuestros actuales mundialistas -salvo Advíncula- vaya a jugar en una Liga top. Venezuela, sin ir a una Copa del Mundo, tiene un jugador en Inglaterra. Chile, que tampoco clasificó, cuenta con Vidal en Barcelona, Bravo en el City y Alexis en Manchester United. Ecuador tiene a Antonio Valencia en el United y Colombia a James en Bayern, Cuadrado en Juventus, Falcao en Monaco, Ospina en Arsenal, Yerry Mina en Barcelona. Nuestros más rankeados son Pizarro en Werder Bremen, que ya se borró de la selección, Tapia en Feyenoord, Paolo que busca equipo y Farfán y Cueva en Rusia. Lo de Arabia no lo cuento porque esa Liga es como irte a pasear encima de camellos. Ayayayay...



Se viene el clásico. Los de Ate viven una semana movida. Deben tener una de las defensas más malas en los últimos diez años. Encima, el grupo parece que le perdió la fe al chileno. Van a tener que poner velitas y rezar todos los días para no hacer un papelón. Pero si la ‘U’ tiene a Schüler y Benincasa, Alianza cuenta con Gambetta, que estorba menos que una mochila. La diferencia está en el ataque, los victorianos cuentan con delanteros que te vacunan con espacios. Así es... Me voy, soy fuga.

