Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que un nacionalizado que se operó la nariz y comenta en una cadena internacional, dirige una categoría de menores en el Rímac. Hace 15 días, recibió en su cancha a un club grande y empezó a gritarle a sus pupilos que no pueden perder con esas ‘gallinas’. Y como lo repetía a cada rato, el entrenador rival se le fue encima y casi le pega, de no ser porque la gente lo agarró. Lo grave es que ya lo ha hecho otras veces y con otros equipos. Qué feo...



Me pasan la voz de que el abogado que logró que ‘Paolín’ juegue el Mundial y al que de premio le dieron casi 200 lucas gringas después del amistoso con Alemania, es un brasileño y ya no tiene relación con el delantero. El ‘Depredador’ ahora trabaja con un peruano y ese no ha chapado ni un mango de la Federación. Así es...

Hay un runrún de que Gianella es una mamacita de Surco, que es amiga íntima de un ‘bombero’ que se fue a jugar a Estados Unidos. Desde que lo conoció, se acabaron sus problemas económicos. La semana pasada se presentó a la embajada de los ‘yunaites’ a pedir su visa. Parece que prontito se la lleva y se le cumple el sueño americano. Y no va a ser...



Ese ‘Guía sexual’ realizó su última gran jugada, porque su idea es irse a chambear a San Luis, donde hay más para repartir. Floreó para que le renueven al picapiedra y troncazo del ‘charrúa’ barbón y de allí agarró el 20 por ciento. Pensar que eso lo viene haciendo hace años. Provecho...

Me cuentan que el ‘clon’ de un jugador del primer puerto y de nombre igualito al de un salsero, está viviendo su mejor momento. Su nueva conquista es una porrista de la nueva generación y cuyo nombre empieza con ‘J’ de Jessy. Dizque el zaguero invierte poco o nada. Lo único que le ha dado hasta ahora es un ‘peluche triste’. ¿Será cierto eso...? Me voy, soy fuga.