Navidad llegó y El Bombardero reparte regalitos mismo Papá Noel (I) [FOTOS]

Papá Noel bajó cargado de regalos por la chimenea de la Redacción y dejó cariños y presentes. Nosotros le hacemos el favor al tío y le entregamos a todos los deportistas sus regalitos.



Al ‘Tigre’, el agradecimiento del pueblo peruano. Empezó mal, reconoció su error, cambió y nos clasificamos. Un tour por el ‘Parque del Amor’ para que toque a todas las novias y tengamos suerte en el Mundial...



A Manuelito, estampitas de todos los santitos para que libre la ‘cana’ que no se le desea a nadie. Pero sí se va ‘a su río’, allí le mando una encomienda: frazada y frutas. La ambición por el dinero lo enterró...



Al ‘Abramovich’, un curso de oratoria. Cada vez que habla, se traba y le da calambre en la lengua... Al ‘Ciego’, un investigador privado para que descubra quién filtró la noticia del doping de Paolo Guerrero. Y desde hoy quitamos el marcador de tarjeta de la Videna, para que nadie sepa a qué hora entra y sale...



Al ‘Depredador’, un termo bien desinfectado para que tome tranquilo sus infusiones, así sea en un comedor de hotel de cinco estrellas. Es demasiado piña. No hace nada malo y da positivo...



A Pizarro, un álbum Panini, pero con los grandes ausentes de Rusia 2018. También un televisor HD para que vea a Perú sentadito en su sala...



A la ‘Foquita’, una nueva ahijadita recién nacida. Porque la que se llevó de vacaciones al Caribe justo había terminado con Yordy y eso no corre. A mí con cuentazos...



A la ‘Magia’, la clave de Reniec para que chequee si sus amigas son mayores de edad. Y un depa con tópico para que auxilie a sus invitadas...



Al ‘Profe’ de Matute, un guardacachos, porque manda seguir a la mamacita de Surquillo y encima la cela...



Al ‘Piqui’, unas clases de boxeo y muay thai, para que otro juvenil no lo deje ‘globo’. Y lo exonero de pagar su comisión cada fin de mes a su gerentito. Ya le canceló su jato en el Golf Los Incas...



A la ‘Hiena’, un chip de un Huawei 10 para piense rápido y bien. Juega, pero tiene una pelea de gatos angora y un hámster en la cabeza...



A la ‘Pulga’, acciones de algún programa de ‘lifemiles’, porque todo el año lleva ‘trampas’ a México y sale caro, pues viajan en primera clase. Un cartón de veterinario para que vacune su ‘ganado’, porque son caminantes al mango...



A Cuevita, la foto de Toño Centella. Es chichero al mango. Con tal que lo admire por su música y no porque mi tío tiene hijos en varios canales. El cuerpo no le va a dar...



A ‘Chemo’, el Ministerio de Trabajo para que la gente lo llame, porque nunca le falta chamba. Sentado en su sala produce. Dirige en Primera, Segunda, comenta, es gerente, empresario y segurito le pide una facultad a ‘Petipán’ para pegarla de catedrático. Es una máquina del dinero...



Al ‘Potón’, un selfie con la zamba ‘Petróleo’, porque solo le faltan ‘chichis’ para que sean gemelas. Un partido de homenaje en el Callao y que la Región le dé una categoría de su academia. Ya no está para la alta competencia...



Al ‘Rey de los bloopers’, una mujer que lo ame de verdad. De vivo pasó a sonso. De millonario a ‘michi michi’. De buscadito a tirarse al suelo con los equipos. No seas malo...



A ‘Churrito’, una mujer sin pasado y que no sea sangrona. La película ‘Hitch’, para que ahí vea a Will Smith y sepa cómo se enamora a una chica. Pasan los años y a todas las sigue afanando por celular y les canta un reguetón...



A ‘Chiquito’, un spa con podólogas de empuje para que le arreglen las uñas. Las tiene verdes, chancadas y fácil ahí viven los ‘Pitufos’. Aun así, campeona...



Al ‘Chemo de los pobres’, una sembrada con Jenny Kume, porque no está para más, así tenga publicidad. Es que desde que no levanta una vedette o bailarina, nadie va a sus eventos...



Al ‘Pepón’, un tratamiento en la Clínica de la Piel para que le borren todas esas arrugazas, pues su cacharro es una sombra de lo que fue en los años ochenta. Mucho reniega...



A ‘Troglodita’, el floro y carisma del ‘Niño terrible’, que con su ‘engañamuchachos’ hizo mejor campaña. El argentino chapa 30 mil al mes, este año le suben a 40, lleva pantalla gigante a la cancha y al final terminó cuarto...



Al ‘Conejo gordo’, la dirección de la Cabrejos. La mira, se hace el que se cruza con ella, pero no llega a invitarla a salir. Duda, pero para ‘cerrar’ es mandadazo y en ‘one’...



A ‘Giselo’, la avícola San Fernando. Despluma suegros, viejas, chibolas, famosas, desconocidas. ‘Damián’, por unas monedas, se transforma...



Al ‘Cholito’, la serie ‘Mujeres engañadas’. Y le recomiendo que no mire ‘Mujeres asesinas’. También una conciliación con la mamá de su hija fuera del matrimonio. Cuidado que te descuentan por planilla o te agarra Migraciones...



Al hijo del alcalde que juega en Santa Anita, mis respetos. Calladito, sin hacer ruido, se ha levantando un par de ‘misses’ y chicas reality en este 2017. No tiene nombrada, pero le sobra pepa. Ellas se dan su gustito...



Al ‘Loco’, un edicto para que se case de una vez. Viaja al Caribe, Estados Unidos, por todo el mundo, y nada de nada. Campeona donde quiere y cuando quiere, pero es podrido. Tiene que olvidar el trauma de Fernandita. No todas pagan mal...



Al delantero gordo que estuvo tres meses en Argentina y volvió con dejo, calidad, para que sepa que donde se come no se ca... Se levantó a la hija del dirigente que le tapaba el hambre...



Al tío ‘Plata como cancha’, un cerebro y honestidad. Lo descubren plagiando, trampeando y arreglando partidos. Invierte a forro y al final siempre termina en la lona, perdiendo y públicamente destrozado...



A ‘Corcho’, piernas, porque las dos no le van a alcanzar. Las canallas lo timbran y ‘wasapean’ todo el día. Se le someten y el hombre es sano, pero en cualquier momento afloja. Saber que una hermosura te espera en la esquina es para loquearse...



A ‘Usain Bolt’, un cebichito de lenguado, porque su ‘Toyito’ ya fue y se arrancó a Rosario. A menos que haya fecha FIFA y haga escala ‘sin querer queriendo’ en Argentina. Las ‘Nenas’ allá son guapísimas...



A ‘Rabanito’, una terapia psicológica. Abandonó a su mujer, su ‘cachetona’ le tiró la toalla y ahora es feliz con una señora. Y para colmo de males, su anfitriona en el norte se amanece con peloteros. Algo está pasando con este morochito...



Mañana sigo a corazón abierto y dando obsequios a la gente que se lo merece... Me voy, soy fuga.