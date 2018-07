Neymar se está consagrando como el mejor actor del Mundial Rusia 2018

DEL SAQUE somos carnecita . .. Vi ayer el Brasil-México y terminé convencido que nadie se la llevará fácil de Rusia. Y Bélgica, con un plantel que cuesta más de 700 millones de euros, sufrió más de la cuenta para eliminar a los japoneses, que en conjunto no pasan los 80 ‘palos’. El ‘Scratch’ lo definió en los últimos minutos. El 1-0 de Neymar no lo tenía tranquilo. Si los charros le empataban, le entraban los nervios. Los belgas perdían increíblemente 2-0, pero los jaladitos son sanos, aún no tienen la maña del sudamericano, y se dejaron empatar. Por eso, en el último suspiro los mataron de contragolpe. Lo bueno es que ambos partidos fueron emotivos y no invitaron al sueño como el Croacia-Dinamarca. Curuju...



La firme que Neymar se está consagrando como el mejor actor del Mundial. Se tira al piso, se da veinte vueltas, pide ambulancia, desespera al rival y sabe meter presión a los árbitros. Pero por más que los aztecas lo pisaron, patearon y lo hicieron volar con faltas arteras, el hombre rompió cinturas, metió un golazo y se cobró la revancha cuando perdió la final de las Olimpiadas en 2012. Y no va a ser...



MIS RESPETOS PARA TITE. El técnico brasileño ha potenciado un equipo que haga más crack a Neymar. Nada de experimentos ni inventos. El central Thiago Silva protege el arco llevándose tobillo y entrepierna, Casemiro la recupera como una máquina, Willian se construye autopistas por los costados y Coutinho y Paulinho le limpian la cancha. En Argentina, Messi levantaba la cabeza y le daban ganas de llorar al ver a Pavón o Meza. Ahí está la diferencia entre una selección que aspira a ganar el Mundial y otra que solo llegó por peso de la camiseta. Así es...



HOY QUIERO VER ESE Inglaterra-Colombia. Los británicos tienen a ese ‘asesino’ en el área llamado Harry Kane. Le das un espacio y te mata. Los ingleses son jóvenes, vienen de ser campeones mundiales Sub-17 y Sub-20 y, si pasan, tienen pista libre hasta la final. Colombia depende mucho de James Rodríguez y el ‘10’ no anda bien. Llegó tocado al Mundial y se ha resentido. Sin él, la esperanza se deposita en ‘Juanfer’ Quintero o Juan Cuadrado. El Suecia-Suiza lo veré tranquilito con una rusita que se ha ganado mi ‘bobo’. Si se pone aburrido, entraré en ‘acción’... Me voy, soy fuga.

