Del saque somos carnecita... La muchachada me llama para cargarme con lo del ‘Gato’ y su ‘perdón’ a la actriz. La neta es que a mí no me sorprende. Hay gente que lleva los ‘chinchones’ bien puestos y con orgullo. No han vuelto del todo, salen en familia, pero baja la marea y tranquilamente pasa por alto la infidelidad. No hizo caso de los consejos de su viejo que la ‘escaneó’ en alta dimensión, de sus amigos de camarín que la tenían volteadaza, se hizo el desentendido con lo de ‘Langostini’ y ahora con lo del ‘Activador’ no se hace paltas. Es de los que un cachito más qué importa. Y que nadie se arañe porque es su vida y así es feliz. Ayayayayay...

Me pasan la voz que la nueva conquista del ‘Pato’ que perdió la cabeza por una modelo, se llama Claudia, tiene cuerpo de ‘barbie’, pero es abogada. Cuentan que el arquero le ha pedido, casi rogando, que ponga en privado sus redes sociales, porque asegura que sus compañeros ‘atropelladores’ no respetan nada y van a empezar a enviarle invitaciones para tenerla de contacto. Después de lo que vivió y pasó, ya no se arriesga. Y no va ser...

Hay un run run bravo que el ‘Negro rockero’ volvió a las andadas por el cruce de Panamericana Sur con el puente Benavides. Lo vieron otra vez sentado por el lado donde estacionan las biciletas, hasta que llegó una madurona en su ‘nave’ y lo recogió. Ya habían dejado de frecuentarse, pero parece que ambos no se pueden olvidar y nuevamente empezaron las conversaciones en un cuartito de hotel. Asu...

PIZARRÓN Y EL EQUIPO CON CAMISETA COLOR CIELO

Dizque ‘Pizarrón’ trató de meterse a la Florida. Ofreció a un jugador de los ‘ediles’ para que se vaya al Rímac. Le respondieron que el pelotero interesaba, pero como él solo representa ‘bomberos’, mejor ignorarlo. Desde que llevó a Matute al ‘Ratón’, ‘Patrón’ y la ‘Hiena’, todos los quieren a 10 mil kilometros. Qué feo...

Por siaca, ya hay demasiados ‘buitres’ con fierro largo. Ese equipo con camiseta color cielo y que recién tocó la gloria, está llevando gente para la reserva y juveniles a cambio de 10 lucas ‘cholas’. Son dos los recontra vivos. A uno le dicen ‘Chuleta’ y el otro es ‘América’. Ya voy a dar mayores detalles. También en el puerto hay mucho ‘cobrador’. Hay una dupla que juega en pared. Del ras de la cancha a una oficina. Le cierran la puerta a refuerzos con cartel por priorizar jales que dejan buena comisión. Han arrochado a Lavandeira, Jesús Barco y otros que son ideales para el equipo porque son bravos en la cancha y no ‘mansos’. Así no es... Me voy, soy fuga.