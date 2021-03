Del saque somos carnecita... La verídica que el Boca-River fue intenso y peleado. El 1-1 al final fue justo, aunque el xeneize pudo liquidar el partido porque tuvo las más claras. Todo el mundo habla de la expulsión de Carlos Zambrano. Para mí la primera amarilla es justa. Pase en callejón a sus espaldas y con falta frenó al charrúa De La Cruz. La otra amonestación no es codazo, golpe ni agresión, según Diego La Torre, quien agregó que poner o cruzar el brazo es una reacción instintiva de un futbolista cuando intenta cubrir la posición y balón.

Así que la segunda amarilla fue criterio del árbitro. Esa es la opinión del argentino porque los envidiosos, ‘pobres diablos’ y ‘mala leche’ creen que yo soy defensor de los jugadores. Yo no me ‘caso’ con nadie. Menos con alguien que se hace la ‘secuestrada’ porque no llegó a dormir a casita. Allá el sonso que se comió el cuento. Ayayayay...

Con Carlos Zambrano expulsado: Boca Juniors y River Plate empataron en el clásico argentino

Empezó el campeonato y la firme que fue de Ripley lo que sucedió en la transmisión del partido del ‘Papá’, que no tuvo audio en los primeros 20 minutos. A lo mejor esta fecha solo se escuchan voces y no salen las imágenes. O de repente ahora los resultados te vienen en los recibos de pago del cable y se acabó el asunto. Creo que eso sería mejor si van a cometer otro papelón. Y eso pasa porque las cosas se hacen mal. Dizque el viejo de un back centro le dio la chamba a una empresa y productora amiga, que es A1 en grabaciones de matrimonios, ‘quinos’ y ‘horas locas’. No jueguen ni se burlen de los televidentes. Curuju...

En lo futbolístico me quedó clarito que la Liga 1 es la tabla del uno y por eso damos vergüenza y sufrimos humillaciones en la competición internacional. El sábado, el zambito Mena y el parrillero Silva de Vallejo se comieron unos ‘choritos a la chalaca’ con la defensa del Sport Boys, pero unos días antes se hicieron la ‘pila’ y dieron pena ante unos chamitos que no entrenan ni por Zoom.

No saldremos del hoyo mientras seudoempresarios sin nivel ni contactos manejen los clubes. O dirigentes hambreados dirijan las instituciones. Por eso estamos llenos de viejos y estafadores. Qué feo...





Me pasan la voz que al ‘Solcito’ se le fue la lancha. Se cayó su fichaje a la ‘Banda del Basurero’. Se olvidó que el año pasado había bajado al cuadro más popular del Perú y pidió más de 10 mil dólares de salario. La contrapropuesta fue un baño portátil como prima porque le vacila encerrarse allí en las fiestas. No vive su realidad. Asuuuu... Me voy, soy fuga.