Si Ñol quiere avanzar en los Panamericanos 2019, la Sub-23 debe dar un giro radical

Del saque somos carnecita. .. Si Ñol quiere avanzar en los Panamericanos, la Sub-23 debe dar un giro radical. No voy a individualizar porque hoy los chicos tienen que estar concentraditos y no con la moral por los suelos. Toca Honduras y la cosa no está fácil. Eso sí, le recomiendo que haga los ajustes en la zona defensiva, donde se preocupó de la talla y no de la calidad. Que sus volantes se muevan y la hagan simple. Que no den 300 vueltas para dar un pase a domicilio, de dos metros. Que el traslado del balón no sea lento, porque somos muy previsibles y encima imprecisos. Arriba hay que desbordar por las bandas, no solo por la derecha. Y por siaca, Montes no es Paolo para que resuelva solo. De este resultado depende el futuro de Solano. Se quedará solo de asistente o tendrá alguna chance para otro cargo. Sí, señores..



La verídica que el ‘Alcanzapelotas’ es un chiste, una mala copia. Hizo un show en el segundo gol a los venecos. Estaba en una prueba de patinaje sobre hielo en la banca de Matute y se sacó su mela. Otro versero que ha desfilado por el Perú. Allá los sonsos que lo venden como bielsista y no es ni el juanete de Sampaoli, Beccacece. Si fuese peruano, lo hubieran botado hace rato. Pero vive de su dejo y con el tangazo del ida y vuelta, vértigo, presión alta y todas esas payasadas que se creen esos que se hacen dirigentes por su plata, sin saber un comino de fútbol. Es imperdonable la eliminación en la Sudamericana. Ahora que salga a la conferencia y refute a los periodistas. Lo sacó de la Copa un plantel que cobra propinas. Qué feo...



Me pasan la voz de que el ‘Cabezón’ estuvo a punto de irse a Europa para ver entrenamientos de Guardiola y los entrenadores top gracias a la gestión del Rafa Márquez, quien ha manifestado públicamente que era hincha del peruano cuando era figura en México. El antipático tuvo que suspender el viaje porque firmó por el ‘City’. Esperamos que haga realidad ese tour porque lo va a enriquecer en conocimientos. También que le pida recomendación con los mejores psicólogos para que lo curen del trauma que tiene con los periodistas. Y no va a ser...



El ‘Loco del Río’ que se vestía con uniforme de dálmatas sigue corrido y no habido. El arquero era fijo en las pichangas de expeloteros en provincias, Lima, terrales, cerros, sintéticas y patios, pero metió cerrojo a sus compañeros en un evento donde fue el contacto. Chapó la guita y bye, bye con todos. Los muchachos cuando fueron a reclamar a la empresa, se dieron con la sorpresa de que ya habían cancelado el contrato antes de que viajen. Así no es... Me voy, soy fuga.