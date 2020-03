Del saque somos carnecita... En esquinas, bares, huariques y oficinas que aún no están en cuarentena, siguen comentando sobre el intercambio de camiseta que hizo Manco en el 8-0 que le metió River Plate a Binacional. El ‘Rei’ tiene que darse cuenta que ni siquiera es titular en un equipo que parece amateur en la Copa y debe ser protagonista por su fútbol y goles, no por llevarse un recuerdo que toda la vida le recordará que fue parte de una de las mayores vergüenzas deportivas de un club peruano. Si piensa que tener esa casaquilla es como un trofeo, se equivoca. A veces no basta con tener talento en los pies. Así es...

Ya me contaron que el nuevo ‘Ken’ de Matute no cambia. El delantero que en currículum figura en hartos equipos, pero en ninguno se consolidó, está demostrando que lleva el ‘partivirus’ en la sangre. Está correteando a la muchachita que se hizo famosa diciendo que era amiguita de Neymar y después viajó a Rusia a disfrutar del billete de un zambito. Le escribe todos los días y ella no lo ‘parcha’. Él sabe que es inquieta y que su pareja se hace de la vista gorda porque después la perdona como si nada hubiera pasado. Ayayayay...

Me datean que el ‘Pitbull’ apenas se enteró que paró el campeonato, en ‘one’ se arrancó a la playa a disfrutar del sol y las chicas en bikini. La gente del barrio está preocupada, porque de repente se mete el mismo trago, se loquea otra vez y nuevamente le pega a alguien y empuja a su flaca al suelo. Quéeeee... Me voy, soy fuga.