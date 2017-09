Del saque somos carnecita... Los argentinos son ‘ratas’ al mango. No de ahora. Es de siempre. Desde arregladores hasta pichicateros. Y por siaca, no han cambiado de escenario por capricho. Lo han hecho con segunda. ¿Ustedes creen que el árbitro va a cobrar un penal en contra de los gauchos o a favor de nosotros? Ni de vainas. El estadio no va a temblar o latir. Los jueces van a alucinar que están en un terremoto de 8.2. Los van a ‘sustanciar’ y lo firmo. Sí, señores...



Un nuevo ‘partidor’ ha surgido en el mundo de la pelotita. Es un ‘Rabanito’ que le ‘arranchó’ su ‘geba’ a un chibolo de la reserva de un equipo de Sullana. Cuando el malazo jugaba allí, lo invitaba al chico a comer para afanarle a su flaquita que es anfitriona de una Caja Municipal. Por ella abandonó a su familia, pero lo que no sabe es que la muchachita antes fue la ‘trampa’ de un veterano volante de un club grande de la capital. Qué feo...



‘Machito’ reapareció en el puerto. El domingo hizo un tour por todos los bares chalacos. Arrancó tempranito, full chelas, cebiche y cerró la noche en ‘Chacaritas’, apoyando la actividad de su causa. Brindó, comió, se vaciló, se quitó sin hacer problemas y pagando toda la cuenta completita. Asu...



Hay un runrún que una cuerpona de Barranco partió rumbo a Cajamarca. Se hospedó en un hotel que está al pie del cerro ‘Santa Apolonia’, donde había reservado una habitación su amiguito delantero, cuyo nombre empieza con G. ¿Será cierto eso?...



Ayer lo vi al Koichi de la San Martín por la avenida Emancipación. Plan de una de la tarde, iba lateando con un brother. Parece que fue a sacar ropa de una marca deportiva y lo ‘acharló’ a su batería, porque ambos estaban vestidos igualitos. Curuju...



Me voy, soy fuga.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.