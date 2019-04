Ojalá hoy Alianza no se esconda, que sus jugadores no se resbalen ¡Sería un papelón mandar nuestro balompié al zócalo!

Del saque somos carnecita … Hasta que por fin Cristal se acordó de ganar. A la cuarta fue la vencida para los celestes que sumaron de a tres en la Copa y aunque el pase a octavos es casi imposible porque hay que ganar de visita a Godoy Cruz y luego a Olimpia, siempre viene bien una victoria a nivel internacional…



Los cerveceros no lo tuvieron fácil, pero esta vez el ‘Pato’ Álvarez estuvo bien. Pero que no se agrande el ‘alcanza pelotas’ porque el equipo funcionó más por ganas e individualidades que por un esquema. Todavía no se ve la mano del técnico, que es más floro que otra cosa. Así es...



Ojalá hoy Alianza no se esconda, que sus jugadores no se resbalen o se caigan solos. Un papelón más sería mandar nuestro balompié al zócalo y de nada habrá servido haber clasificado a la última Copa del Mundo. Curuju…



El Palestino, con un hombre menos, lo tuvo arrinconado al Inter y en su propia cancha. Los chilenos estaban abajo 2 goles, pero no bajaron la guardia y nunca se sintieron menos. Perdieron, pero si empataban, nadie tenía por qué molestarse. Y no va ser…



La firme, si Gallese regresó pensando en tomar impulso para volverse a ir al extranjero, lo aplaudo, pero si con el sueldo que tiene se acomoda a nuestro fútbol, se relaja y se siente el rey en tierra de tuertos, entonces habrá entrado en una curva descendente. Se ha vuelto vulnerable en los últimos partidos, ha tenido fallas que antes no mostraba y solo depende de él chambear el doble y regresar al extranjero. El que se aburguesa y solo piensa en el billete, no progresa, menos avanza. Sí, señores... Me voy, soy fuga.