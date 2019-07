Ojalá que la selección peruana siga por ese camino y que potencie su ritmo futbolístico. Tenemos que seguir creciendo

DEL SAQUE somos carnecita.. . Me preguntan cuál fue la clave para que a la Blanquirroja le vaya bien en la Copa América. Creo que hay varias, pero la más resaltante es que el grupo estaba unido. Después de la goleada ante Brasil, circularon audios y rumores de peleas en el equipo, por eso ante Uruguay posaron no solo los once titulares, sino los 22. Entendieron que si falla uno, fallan todos. Después vino la entrega, temperamento y talento, pero eso ya es aporte de cada jugador. Luego aparecieron las transmisiones de los festejos en el vestuario, los bailes y la alegría. Ojalá que la selección siga por ese camino y que potencie su ritmo futbolístico. Tenemos que seguir creciendo. Sí, señores...



El ‘Rayo’ Advíncula es el primero en ser comprado después de lo que hizo en el torneo. Me da gusto que siga por Europa. Necesitamos más jugadores que emigren, sean exigidos en ligas top y todas las semanas se enfrenten a rivales de primer nivel. Que los chibolos que recién aparecen en la pelotita no se mareen con sus cinco segundos de fama, el billete, ni las mujeres. Hay que trabajar las cabecitas en las divisiones menores. Si estás fuerte mentalmente, nada te puede derrumbar. Y no va cher...



De esos once palos que se ha ganado por el subcampeonato, que se reparta un buen porcentaje entre los jugadores, que bien merecido lo tienen, y el resto que se invierta en el trabajo de los pequeños. Hay muchos niños que se pierden en el camino porque juegan con té y pan con mantequilla en el estómago. Estamos por buen camino, no hay que dormirse en los laureles. Tampoco vivamos de recuerdos. La Copa América 2019 ya pasó. Apuntemos a nuestra revancha el próximo año. Así es... Me voy, soy fuga.