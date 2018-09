Del saque somos carnecita... La ‘U’ es un combinado de chanfainita con papa la huancaína, cau cau y carapulcra. Veo el fixture y, si es que no sacan resultados ahoritita, se van pa’ La Habana y a la antigua todavía. Pasan las fechas y la presión les comerá el cerebro. Una cosa es pelear la baja con Comerciantes Unidos, Ayacucho, Unión Comercio y otra con la camiseta del equipo con más hinchada del Perú. Juegas contra el acumulado, el rival, la tribuna, la tensión del resultado, tu prestigio y la prensa. Encima tienen un entrenador con una pita y peloteros que parecen amateurs. La garra y correr como locos no es suficiente. Sí, señores...

Tiene su mérito y lo felicito a Emanuel Herrera. Alcanzó a Miguel ‘Chino’ Ximénez con 32 goles en un año. Faltan 11 fechas y estoy seguro que va a superar a Eduardo Esidio (37) como máximo artillero en una temporada. Algunos dirán que en la liga de México no anotó en 16 partidos y en Ecuador solo metió 9 en sus últimos 40 cotejos. La respuesta es que aquí lo presionan y marcan con la vista. Allá no te dejan voltear. Igual creo que es un ‘9’ que domina los dos perfiles, de muy buena técnica, valiente y que está con mucha confianza. Y no va a ser...

La firme que la ‘Roca’ está enchapado por las santas hueveras. Y eso es exclusivamente porque no duerme sus horas. Se ha dedicado a ir a eventos sociales y cacharrear en el ‘Barranco Bar’, ‘Dali’ y otros ‘points’. Ayer en el ‘San Martín’ quedó demostrado que lo suyo es ‘Combate’ o ‘Esto es Guerra’, pero en la cancha ya tuvo su cuartito de hora. No tiene piernas, fuerza ni anticipa. Llega tarde a los cruces y por eso le sacan amarilla o roja. Se la creyó cuando lo convocaron en el repechaje y se tiró al abandono. Levantar pesas no significa que le pegarás bien al balón o que vueles por un buen estado físico. Así es...

Me gustó la entrevista dominguera del ‘Checho’ Ibarra con su esposa. Eligió bien en casita, el lugar donde uno jamás se puede equivocar: ‘Dormía tranquilito en las concentraciones’. La conoció a los 16 y desde ahí caminan juntos. Ella es su compañera y complemento ideal y lo apoya hasta hoy, que es comentarista en televisión. Por eso llevan 25 años juntos y son felices. Pensar que hay otros que en el vestuario, faltando cinco minutos para salir a la cancha, están llamando a su pareja para pulsear dónde y con quién están. Hay un montón de jugadores que se retiraron antes de los 30 porque se amarraron con ‘canallas canallas’. Ayayayayay.... Me voy, soy fuga.