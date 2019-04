Ya me contaron que un volante de la bicolor retomó el alquiler de su depa en Miraflores para armar tonos

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un volante de la bicolor retomó el alquiler de su depa en Miraflores. Se lo ha dado a cuidar a una gordita que fue su ‘amiga con derecho’ hace años, pero ahora es su causita, encargada de armar los ‘tonos’ cuando viene a Lima y manda a la ‘patrona’ a su tierra. Estaba con roche en el edificio, pero su barreta es la señorita que firmó el contrato. Yo les voy a decir por qué la ‘Chama’ lo dejó como una zapatilla en el sillón rojo. Simplemente el chato no es de ese nivel. Su realidad es taco 5 para abajo. Eso pasa por querer ser tramposo de viejo. Lo tuyo son las ‘chancaditas’ y punto. Curuju...

Hay entrenadores que se manejan hasta el keke. ‘Peinadito’ hace tiempo vive del aire, o sea de la habilidad y viveza. Le hace los mandados a un tío que postuló a la alcaldía de Chorrillos y es empresario de gas. Pero hasta allí no hay problema. El tema es que preparó una parrillada para los dirigentes de la ‘Banda’, pero más parece que quería hacer una ‘Caja Chino’ porque busca ‘cocinarlo’ a Víctor Rivera. Felizmente no apareció nadie y se quedó con el carbón prendido y toda la carne en su refrigeradora. Qué feo...

'Acasexo’ ya no tiene fama ni fichas y hay ‘traviesas’ que lo maletean. Una de Lince lo conoció, salieron, hubo un dame que te doy, pero a la hora de despedirse, no le regaló ni un dólar. Ella dolida lo maletea y dizque no hace quedar bien a los varones. Así no es...

Hay un run run que ‘Kanko’, expelotero de Alianza, Cristal, Aurich, Muni, hará su debut cinematográfico. Tendrá un gran papel en la película de Edwin Sierra ¿Mi novio es él? Parece que hará de un agente de seguridad que se cachuelea los fines de semana cargando cajones en el cementerio. Le cae de perilla porque es buenísimo ‘enterrando’ a separadas. Quéeee...

Hay un defensa español, de nombre Bidari, que anda en Huaraz, mismo ‘veneco’ recién llegado al Perú. Vino para firmar por un equipo rosarino que el año pasado descendió a Segunda. Firmó, pero el club no pagó sus deudas y no jugará el campeonato. El ‘chaval’ pasa hambre y frío, y no sabe cómo volver a su país. Pobechito... Me voy, soy fuga.