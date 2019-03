Es la oportunidad de ver a ‘Foquita’ y ‘Cuevita’, para que tapen las bocas, luego de aparecer en ‘joda’ con bataclanitas

Del saque somos carnecita. .. Llegué a Nueva Jersey y lo primero que tomé fue mi cafecito caliente, porque el frío está bravazo. Pero este pechito está acostumbrado a guerrear en cualquier lugar del mundo, así que me puse mis guantes y mi gorra, una casaca impermeable para la lluvia y quedé listo para acompañar a la ‘Bicolor’. Después de un año me reencuentro con mis causas, la gente de Paterson me recibió bien porque somos barrio. Con mi brother ‘Calidad’ Rondón patrullamos por la ciudad y seguimos de cerca a la sele. Por la noche, me ‘acharlé’ y hasta me di una vuelta por la ‘Gran Manzana’ en Nueva York. Y como siempre, llevé algo pa casita. Ya mañana les cuento detalles...

El equipo de todos vuelve a las canchas y ya nos toca ganar. Desde que goleamos a Chile, hace unos meses, no hemos podido festejar. Paraguay llega con nuevo entrenador, el argentino ‘Toto’ Berizzo, que hará su debut con el buzo guaraní. El ‘Tigre’ ya tiene un grupo armado, viene trabajando cinco años y espero ver crecimiento en lo individual y colectivo. Y no va cher...

Con la ‘Sombra’ y el ‘Mudo’ ausentes, es hora de empezar a ver alternativas. Santamaría y Abram serán la nueva dupla. Lo bueno es que ambos llegan con fútbol porque son titulares en sus clubes. Ahora es la oportunidad de ver a ‘Foquita’ y ‘Cuevita’, que se junten en el campo para hilvanar juego y tapen las bocas, luego de aparecer en ‘joda’ con bataclanitas. Además, el chato está al debe porque hace tiempo que no le veo un gran partido con la ‘Blanquirroja’. Ya está con roche...

A pesar de la ‘paternidad’ que tenemos con los ‘paraguas’, creo que será un encuentro duro, trabado. El rival sabe apretar y hace la simple. Hay que armar sociedades para tocar, abrir la cancha y hacer el uno-dos cuando nos salgan a la marca. Así es...



En la noche, la temperatura desciende a cero grados, pero eso no impidió que los compatriotas hagan un banderazo que hizo estremecer los alrededores del hotel Westin, donde se hospeda el equipo. Todos dejaron la garganta y estoy seguro de que hoy seremos locales en el ‘Red Bull Arena’. Y no va cher... Me voy, soy fuga.