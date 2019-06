En el Pacaembú hay un museo espectacular. Aquí no vas a encontrar a Julinho o Bica, que son vendedores de sayonaras

Del saque somos carnecita... Empiezo la columna con una frase popular en Brasil: ‘Sao Paulo trabaja y Río de Janeiro se divierte’. Y Perú hoy debe salir ‘relajadito’ en el buen sentido de la palabra. Fresco porque este ‘Scratch’ es para respetarlo sin traumas, no es nada del otro mundo sin Neymar. Recuerdo hace poquito que Eleazar Soria, campeón de la Copa Libertadores en el 75, declaró que antes de los partidos se iba al baño, pues hasta los más ‘jodidos’ sentían nervios. Incluso reveló que al ‘Loco’ Casaretto le daba la muda. Yo creo que la idea es no ponerse a pensar lo que rinden los ‘brazucos’ en las ligas europeas, porque allí a varios les dará diarrea y a otros por estresarse. Aquí el tema es sencillito: Ya no es más el equipo que se fue de alivio en las Eliminatorias. Ha perdido la memoria y colectivamente no gusta ni convence. Así que somos once contra once y punto. Los cracks ‘conchudos’ y jugadores de categoría ‘pepean’ ante los grandes. Sí, señores...

Ayer tomé mi Uber y pagué 12 reales hasta el estadio ‘Paulo Machado de Carvallo’. Seguro que ese nombre no les suena ni mela, pero si les digo ‘Pacaembú’, en ‘una’ lo ubican, porque allí se han disputado el Mundial del 50, finales de Copa Libertadores y han sido locales todos los clubes del estado y que ahora ya tienen sus propios escenarios. Es la cancha donde Pelé hizo más goles de sus 1282. Es un lugar turístico para los futboleros natos.

Tiene un museo espectacular con audios, videos, camisetas, balones y recuerdos desde los años 30. Relatos de los momentos inolvidables de sus 5 Copas del Mundo. Fotos inéditas de esos ‘monstruos’: Garrincha, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson, Tostao, Nilton Santos, Romario, Bebeto, Ronaldo, Cafú y los que llevaron la ‘Jules Rimet’ y la Fifa. Hay una donde Jairzinho lo hace gatear a Rubiños en México 70, otra de Didí donde su señora le coloca los chimpunes de cocos de madera y clavados a la suela en la sala de su casa, cuando defendía al Botafogo. Pelota de ‘teta de vaca’, de trapo y de cuero.

En el segundo piso parecía que estabas en medio de la barra en la tribuna. Una tienda que vende réplicas de remeras auriverdes y clubes de todas las épocas. ‘Canchitas’ virtuales, arco para patear penales, fulbito de mano y restaurante. Todo el tour por 15 reales. Se repasa la historia del fútbol brasileño de hombres y mujeres. Aquí no vas a encontrar a Bica o Julinho, que son vendedores de hawaianas (sayonaras). Neymar aparece en un crucigrama de lo chiquita que es la toma. Los demás de esta generación no figuran ni en la guía telefónica. Un detalle: si fuiste seleccionado diez veces, la Confederación Brasileña te entrega un carné para que ingreses a cualquier partido del ‘Scratch’. En el Perú, hasta la secretarias de la Videna tienen entradas de cortesía y a los tíos mundialistas del 70, 78 y 82 no los mandan ni a la popular. Qué feo...

La firme que desde las 4 de la tarde (2 p.m. en Perú) necesitamos que los elegidos por Ricardo Gareca muestren su máxima expresión. Que sean valientes, se impongan en las divididas y pisen fuerte. Los que no están dispuestos a correr, que se vayan a la avenida Paulista, la tradicional de la ciudad, de 2.8 kilómetros. Cada uno da su vida por su bandera. Por la roja y blanca, yo plancho con la cara. Gallese escupe los guantes y atento. Advíncula ‘mosca’ con la velocidad y habilidad de Neres y la diagonal de Coutinho. Abram y Santamaría (Araujo) no se tiren muy atrás, ordenen y hablen, carajo. Trauco, tírala a la espalda de Dani Alves y preciso. La clave estará en la zona central. Tapia-Yotún contra Arthur-Casemiro. Feyenoord-Cruz Azul versus Barcelona-Real Madrid. Remarco los equipos para picarlos y motivarlos. El planeta los va a estar mirando. Ellos son complemento. Uno la saca ‘limpiecita’ y el otro es el perro rabioso. Polo que apoye a forro al ‘Rayo’, que se turnen para ‘chambearlo’ de boquilla a Coutinho, que viene de una temporada malísima en España. De joda en joda suéltenle la de enano estafador. Es el fichaje más caro de la historia del Barcelona y ha sido un fiasco. Cuevita, imagínate que Alves es Rosángela y cómetelo por la banda. Guerrero y Farfán tienen mil batallas y son respetaditos. Hay que movernos en ataque para que pierdan la referencia y presión alta cuando ellos la tengan. Se presentarán una, dos o tres oportunidades y no podemos fallar. Equivóquense con las ‘trampas’, pero no frente al arquero Alisson. Toca alegrar al país. Estaré en el ‘Corinthians Arena’ hinchando por mi bendita patria. Todos somos Perú... Me voy, soy fuga.