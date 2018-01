Del saque somos carnecita... La firme que Cristiano Ronaldo es el uñero o juanete de Lionel Messi. Así tenga la misma cantidad de Balones de Oro que el argentino, no le llega ni al tobillo. Una muestrita: ayer le abrieron la ceja al portugués por meter la cabeza y convertir un gol feo a La Coruña. La ‘Pulga’, regateando, le rompió la cintura a tres del Betis y definió como los dioses. Ahí está la diferencia. Eso es todos los domingos y a mitad de semana. CR7 es un robot que la mete como sea en el arco. Leo es pura fantasía y un deleite para los ojos hasta cuando camina en la cancha. Aquí no hay polémica. Solo le gana en pepa, tallarín, calzoncitos y amiguitos musculosos. Sí, señores...



Han pasado 17 años y todavía lo tiene atravesado. El ‘Cantante’, que hoy es el bravo de los peloteros, no entiende cómo un sonso lo agarró de cholito. Dizque ‘Camilo Sesto’ no sirve como persona. Usa traje y corbata, pero en el fondo es un asaltante con fierro largo. Lo cabeceó con más de 250 mil dólares con su pase al ‘Lacoste’ de la Bundesliga. Cada vez que lo ve, lo quiere chancar. Sí, señores...



La firme que se están portando mal con el ‘Niño terrible’. Cuando lo liquidaron le hicieron dos contratos en el club que está por la última cuadra de la avenida Javier Prado: de imagen y sus servicios. Y ahora solo le quieren reconocer uno. Hay un saldo de 100 lucas gringas que están quedando en el aire. El tío, con sus virtudes y defectos, dio todo por esa camiseta y con su estilo ‘engañamuchachos’ fue tricampeón, los salvó de la baja y los clasificó para la Sudamericana. Eso como entrenador, porque con la ‘8’ la descosió. El maestro no merece ese trato. Al ‘Troglodita’ le pagan 40 mil de salario y encima le dan su ‘topo’ a su empresario. Estamos todos locos...



Me cuentan que el ‘Pana’ es recontraengreidazo. Por siaca, no eres Perico León ni Guillermo La Rosa. Así que te aviso que en el Callao, los aniñados no corren. Y no te botes con que tenías ofertas porque ni las tarjetas del Metro y Plaza Vea llegaron a tu casa. En México estás bloqueado, en Panamá no hay fútbol profesional, en Argentina no fichan tíos de 35 años y solo aquí es donde se cobra bien en Sudamérica. Así que chambea parejo y calladito, porque la ‘Juventud rosada’ es jodida. Ayayayayay... Me voy, soy fuga