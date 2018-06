Paolo Guerrero huele la sangre de su presa a la hora de anotar

Del saque somos carnecita... La Blanquirroja se tomó un jugo de naranja con Arabia Saudita. Tuvimos momentos de buen juego, pero ojo, el rival no nos apretó. No hay que alucinar mucho...



Lo de Gallese dejó poco para analizar. Solo tuvo un mano a mano. Pero para eso están los arqueros. Estar atentos los 90 minutos. No te atacan todo el partido, pero en una te pueden vacunar. Bien la zaga, bien Ramos y Santamaría, que no hizo extrañar al ‘Mudo’ Rodríguez. Solo Trauco tuvo un partido flojito. La falta de ritmo y continuidad en Flamengo se está sintiendo. Advíncula rápido en los cruces. Quedan días para que siga mejorando. A veces se le apaga la tele. Así es...



Renato Tapia y Yoshimar Yotún son la pareja perfecta en la volante. Uno tiene garra, fuerza, ubicación y es el ‘patrón’ en esa zona. El otro cuenta con una zurda mágica, te descongestiona la cancha, ofrece panorama. Recemos para que no se lesione ninguno. Curuju...

Perú 3-0 Arabia Saudita: Goles y resumen

‘Orejas’ se ha vuelto un volante mixto. Le ha agregado marca a su juego, se mueve bien buscando el balón y André Carrillo estuvo diablo. Gran partido, fue, regresó, los trajo, los llevó, hizo lo que debe hacer siempre. Los sauditas solo le vieron el número. A ‘Cuevita’ lo vi impreciso, está al debe, quiero que me tape la boca. En los amistosos se puede esconder, en el Mundial no. Deseo que la ‘8’ que lleva se robe todos los flashes...

Video: Gol 2 de Paolo a Arabia

Para hablar de Paolo Guerrero faltaría espacio. Es el líder, el referente, el que te motiva, empuja, preocupa al rival. Pareció que nunca hubiera estado inactivo. Genera espacios y huele la sangre de su presa a la hora de anotar. Con su presencia se ha ganado lo que no tuvimos ante Escocia, preocupamos arriba y no se nos vienen encima tan pronto. Todo el mundo habla de él. Que siga concentradito, no tome ni un tecito y así nos dará más alegrías. Así es...



Tener a Farfán a la expectativa es una preocupación más para el contrario. Su potencia, rapidez y gol son letales cuando ingresa y encuentra defensas ya cansados. Queda un último amistoso con Suecia y luego haré las maletas para ir a Rusia, donde yo también haré goles como Paolo... Me voy, soy fuga.