Del saque somos carnecita... La verídica que los que chambean, que viven del recurso, que reciben propinas de sus viejos y familias enteras, ya hacen presupuesto para viajar a Rusia. Todos están recontraemocionados. Ya se metieron a Internet a chequear pasajes, alojamiento, transporte y alimentación. Están viendo por cuál ruta sale más barato o si pueden comprar los tickets por millas. Algunos planean ir en mancha para abaratar costos. Otros van a reventar la tarjeta de crédito, sacar sus ahorritos y también separar lo que chapen de utilidades. Por siaca, primero aseguren las entradas a menos que vayan a vacilarse en el ‘Fan fest’, donde te cruzas con africanos, asiáticos, europeos y turistas de Oceanía. Y como hace calor, todo será una locura. Minifaldas, topcitos, tanguitas y politos pegados. Yo ya estoy bonito porque hice mis contactos y allá voy a torear a una Irina Shayk o María Sharapova. Allá no hay rubias al pomo como la Cherres. Sí, señores...



El futbolista peruano hoy vale tres, cuatro o cinco veces más. Si estando en la lona, algunos emigraron a Sudamérica y Europa, ahora vendrán los verdaderos contratos y los empresarios top. Así que los ‘Pizarrones’,‘Camilo Sesto’, ‘Pezuña’,‘Huequi’ y ‘Matador de cucarachas’ tendrán dura la competencia con los representantes rankeados que aparecerán con ofertas serias de campeonatos importantes. Una cosa es ser intermediario, emisario y otra conocer a los dueños del Real Madrid, Barcelona, Bayern, Chelsea,Manchester United, City y otros clubes de Europa, China o Arabia. Es increíble que Venezuela tenga gente en la Premier League, Liga Española, Calcio y Bundesliga y nosotros solo al ‘Bombardero’ en Alemania y la ‘Culebra’ en el Watford de Inglaterra. Así es...



‘La Federación no defiende a Paolo, ya voy a hablar’, dijo doña Peta saliendo de la concentración el mismo día del choque contra Nueva Zelanda. El asunto es que Guerrero se ha sacado la mela por la selección en varias Eliminatorias y no le pueden tirar la toalla de esa manera. Sin su aporte, estaríamos renegando otro fracaso. Ese ‘Abramovich’ de la boca para afuera se hace el buenito. Pero la realidad es lo dicho por la tía, que con razón está volando, furiosa. O sea, su hijo le ha salvado la gestión y le da la espalda. Así es... Me voy, soy fuga.