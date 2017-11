Paolo Guerrero siempre demostró entrega y coraje con la Blanquirroja [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que cuando me enteré de lo de Paolo Guerrero, se me sacudió el bobo. Leía todo lo que llegaba por Internet, revisaba el cable, miraba las redes sociales, llamaba a mis contactos y no lo podía creer. El líder, el capitán, el abanderado del grupo, el caudillo, el más querido por los hinchas, no jugará los partidos del repechaje ante Nueva Zelanda. La FIFA lo suspendió por 30 días. Sin duda, es una gran baja para la selección, que en pocos días se juega su pase a la gloria después de 36 años. Ojalá que esto no afecte la parte anímica del plantel, que si algo tiene es fortaleza y ha demostrado que puede salir airoso de situaciones adversas. Paolo siempre demostró entrega y coraje con la Blanquirroja, gritamos sus goles, nos hizo llorar de emoción y gracias a su aporte estamos a un pasito de ir al Mundial. Lo entregó todo en la cancha y merece el apoyo del pueblo, que lo considera un ídolo. Así es...



Hay varias versiones del caso Paolo Guerrero. Pero todas no dejan de ser especulaciones. No hay que hacerle cargamontón. Siempre ha evidenciado ser un profesional entregado y deportista correcto. Lo mejor es esperar y no adelantar juicios. Nada borrará todo lo que hizo por el Perú. Y no va a ser...



Es el momento para que los psicólogos en la Videna hagan un lavado de cabeza urgente en los jugadores. La ausencia de Paolo Guerrero es un golpe duro y los ‘Kiwis’ pueden agarrar moral. Muchas veces un golpe anímico repercute más. Jefferson Farfán se encuentra en buen momento y es hora que se ponga la mochila de líder. Es el llamado a jugar de ‘9’ ante Nueva Zelanda y ojalá repita lo que viene haciendo en Lokomotiv...



No hay tiempo que perder. Gareca tendrá que planificar una nueva estrategia. Una cosa es con Paolo Guerrero y otra sin él. Ahora es cuando se impone más el juego a ras de piso, con los ‘chatos’ Cuevita, Flores y Yotún. Hay que sacar provecho hasta de un momento adverso. En Nueva Zelanda habían estudiado a un Perú con Guerrero, pero ahora cambiamos las fichas y deben estar rompiéndose la cabeza por saber cómo les jugaremos. Ah, veo que los chilenos se están burlando de nosotros y hasta hablan de que nos van a eliminar para que ellos vayan al Mundial. Fuera, llorones. Los seleccionados deben dejar la vida en la cancha para taparles la boca a estos ‘mala leche’. Así es... Me voy, soy fuga.