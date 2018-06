Paolo Guerrero, nuestro capitán, jugará el Mundial de Rusia 2018 ¡Se hizo el milagro! ¡Se hizo justicia!

Del saque somos carnecita... Y se hizo el milagro. Y se hizo justicia. Paolo Guerrero , nuestro capitán, jugará el Mundial de Rusia 2018 . Así puje esa manchita de payasos que hablaba de inventos, patrañas y que era imposible. El periodista tiene que seguir su intuición, investigar la verdad, informar y morir en su palo con su fuente. Eso lo hacen los verdaderos hombres de prensa. No los que piensan en chárter, cebichitos, publicidades, meter empresas de terceros en la federación para cobrar asesorías, como ‘barreta’. Y la culpa la tienen los gerentes de canales de televisión que contratan loquitos, hinchas, peloteritos de medio pelo, en vez de verdaderos periodistas. Sí señores...

El triunfo es de doña Peta , de la familia, de nuestro ‘9’ y del Perú. Ahora todos se suben al carro. Yo no quiero que me aplaudan, revienten ‘cuetes’ o den las gracias por apoyar la causa. No lo hice por una exclusiva o reconocimiento. El diario solamente cumplió con su deber. La noticia es la noticia. La verdad vale más que un ‘Pulitzer’. Y aquí no somos mezquinos. Edwin Oviedo fue clave en la reunión con Gianni Infantino , quien dio los lineamientos para la ‘luz verde’. ¿O acaso fue casualidad que el delantero y el presidente se quedaran en Suiza? Ya estaba todo planeadito. Rexuxa...

Y la firme que necesitábamos a Paolo . Un hombre de jerarquía, de peso. En el choque con Escocia no veía a nadie metido en el área. Puras camisetas azules. El primer gol fue un regalo y en el segundo tiempo fuimos un poquito más atrevidos. Los defensas chequean el apellido Guerrero en su espalda y genera preocupación. Es el único ‘9’ que inspira respeto en la selección. La cubre, pivotea, salta, jala marca, desequilibra, mete goles, aguanta patada y contagia garra. No hay otro igual. Eso sin desmerecer que contamos con 23 ‘leones’ que van a poner el pecho por la Blanquirroja. Pero las cosas claritas. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

