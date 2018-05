Paolo Guerrero está en el corazón del pueblo, de los hinchas de todos los rincones del Perú [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que Paolo está en el corazón del pueblo, de los hinchas de todos los rincones del Perú. Es impresionante todo lo que se ve a favor del capitán. Ayer me di una vuelta por el Nacional y vi mujeres y niños que lloraban. Ojalá el hombre de arriba haga el milagro porque, ya lo dije, merece jugar en Rusia. Así es...



Pero ojo que una sola estrella no hace un equipo. La Blanquirroja son todos los que se fajaron por la clasificación. Es hora de darle al grupo el respaldo que se merece, de ir a la Videna a alentar a los demás muchachos, que dejarán el alma ante figuras como Griezmann, Mbappé, Eriksen y otros más. Estamos a tres semanas de que empiece el Mundial y en apenas 10 días viajarán a Europa. Ellos necesitan que el Perú los respalde como ocurrió en las Eliminatorias cuando enfrentamos sobre todo a Ecuador, Argentina , Colombia y Nueva Zelanda . Todos fuimos un solo puño. La selección la conforman también 23 guerreros. Y no va a ser...



Ahora hay muchos que se extrañan por el mal juego que tiene Alianza Lima . No soy dueño de la verdad, pero desde el año pasado vengo diciendo que ese equipo no juega a nada. La diferencia es que no está Butrón para que salve partidos, se acabó la suerte, los astros dejaron de alinearse y el ‘Profesor’ se equivocó en traer a su yerno y en no fichar un ‘9’ de jerarquía. Cambió un par de piezas por otras y listo. El resultado: vergüenza en la Copa, un solo punto, un solo gol y calificativos de ser un club de tercera división. La administración debe hacer modificaciones urgentes, porque el hincha es el que sufre, el que paga su entrada, el que alienta y con sus soles ayuda a llenar las arcas. Así es...



Me cuentan que un volante que juega en Dubái le ha apuntado la placa a una rubia garota y madura. Dicen que fiel a su costumbre la está floreando para llevarla de paseo al país donde juega, con pasajes y viáticos incluidos. Ella lo está pensando y en cualquier momento afloja. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.



Paolo Guerrero